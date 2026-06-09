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Ana Peleteiro revela su entrenamiento de fuerza en la semana 37 de embarazo

La atleta gallega, embarazada de su segundo hijo, muestra cómo mantiene rutinas de fuerza supervisadas mientras se prepara para un parto vaginal y para regresar a la competición

Ana Peleteiro revela su entrenamiento de fuerza en la semana 37 de embarazo

Ana Peleteiro revela su entrenamiento de fuerza en la semana 37 de embarazo / Instagram @apeleteirob

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Mariona Carol

Mariona Carol

Ana Peleteiro, en su semana 37 de embarazo, ha vuelto a sorprender a sus seguidores compartiendo un vídeo en el que se la ve realizando entrenamientos de fuerza cuidadosamente adaptados y supervisados por especialistas.

La saltadora, que será madre de un niño llamado León, su segundo hijo tras el nacimiento de Lúa en diciembre de 2022 y un aborto en 2025, mantiene una rutina que combina movimiento, control corporal y preparación física específica.

En la descripción del vídeo, la deportista resume su estado emocional: "37 semanas llenas de emociones, de cambios, de aprendizaje y de muchísima ilusión."

Asegura que vive esta etapa con la mirada puesta en dos objetivos: conocer a su hijo y volver a competir cuando su cuerpo esté preparado.

Un embarazo activo y acompañado

Peleteiro subraya el papel de su equipo profesional durante esta etapa: "Nada de esto sería posible sin mi equipo incondicional… haciendo posible que esté completando mi tercer embarazo con salud, confianza y felicidad."

El vídeo muestra distintos momentos de su día a día deportivo, siempre bajo supervisión, y refleja cómo la atleta combina la maternidad con la preparación física orientada a un parto saludable y a una futura vuelta a las pistas.

Mensajes potentes desde el gimnasio

Durante el vídeo aparecen frases que resumen su mentalidad en esta fase final del embarazo:

  • "Entrenándome para tener mi parto vaginal soñado."
  • "Deseando volver a la competición."
  • "Deportista profesional luchando por no prestar atención a quienes juzgan mi decisión de ser mamá durante mi carrera."
  • "Lidiando con contracciones diarias y cansancio acumulado."

Son mensajes que reivindican la autonomía de las deportistas para decidir sobre su maternidad sin renunciar a su carrera profesional.

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Mirando hacia el futuro

Peleteiro deja claro que su regreso a la competición no tiene fecha, pero sí intención. Su prioridad inmediata es un parto respetado y saludable; después, volverá a la pista "cuando llegue el momento", sin presiones externas y con la convicción de que la maternidad y el alto rendimiento pueden convivir.

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