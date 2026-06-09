Ana Peleteiro revela su entrenamiento de fuerza en la semana 37 de embarazo

Ana Peleteiro, en su semana 37 de embarazo, ha vuelto a sorprender a sus seguidores compartiendo un vídeo en el que se la ve realizando entrenamientos de fuerza cuidadosamente adaptados y supervisados por especialistas.

La saltadora, que será madre de un niño llamado León, su segundo hijo tras el nacimiento de Lúa en diciembre de 2022 y un aborto en 2025, mantiene una rutina que combina movimiento, control corporal y preparación física específica.

En la descripción del vídeo, la deportista resume su estado emocional: "37 semanas llenas de emociones, de cambios, de aprendizaje y de muchísima ilusión."

Asegura que vive esta etapa con la mirada puesta en dos objetivos: conocer a su hijo y volver a competir cuando su cuerpo esté preparado.

Un embarazo activo y acompañado

Peleteiro subraya el papel de su equipo profesional durante esta etapa: "Nada de esto sería posible sin mi equipo incondicional… haciendo posible que esté completando mi tercer embarazo con salud, confianza y felicidad."

El vídeo muestra distintos momentos de su día a día deportivo, siempre bajo supervisión, y refleja cómo la atleta combina la maternidad con la preparación física orientada a un parto saludable y a una futura vuelta a las pistas.

Mensajes potentes desde el gimnasio

Durante el vídeo aparecen frases que resumen su mentalidad en esta fase final del embarazo:

"Entrenándome para tener mi parto vaginal soñado."

"Deseando volver a la competición."

"Deportista profesional luchando por no prestar atención a quienes juzgan mi decisión de ser mamá durante mi carrera."

"Lidiando con contracciones diarias y cansancio acumulado."

Son mensajes que reivindican la autonomía de las deportistas para decidir sobre su maternidad sin renunciar a su carrera profesional.

Mirando hacia el futuro

Peleteiro deja claro que su regreso a la competición no tiene fecha, pero sí intención. Su prioridad inmediata es un parto respetado y saludable; después, volverá a la pista "cuando llegue el momento", sin presiones externas y con la convicción de que la maternidad y el alto rendimiento pueden convivir.