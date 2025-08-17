La increíble dieta y rutina deportiva de Mariuccia, la mujer de 98 años que adora el windsurf

A pocas personas se les ocurre cumplir 99 años en plena forma y, además, seguir practicando windsurf cada verano en Cerdeña. Pero Mariuccia, como todos la llaman, es una excepción que rompe cualquier estadística. Nacida en noviembre de 1926 en la provincia de Génova y residente en Roma, esta italiana demuestra que longevidad y vitalidad pueden ir de la mano si se cuida el cuerpo y la mente.

Su truco empieza cada mañana, pero no demasiado temprano. "No como nada hasta las 11. Solo necesito medio litro de agua a temperatura ambiente, que bebo despacio. No toda: dejo un poco en la botella. Luego añado un suplemento de potasio y magnesio para los huesos y la presión arterial", explica en declaraciones a Corriere della Sera. Mientras saborea esta mezcla, Mariuccia aprovecha para leer o escuchar las noticias, manteniendo la mente activa.

El desayuno llega después, preparado por su marido Mauro, 30 años más joven. Incluye zumo de kiwi o naranja y una infusión de hinojo, perfecta para la digestión.

A la hora de comer, Mariuccia defiende el sabor auténtico de los alimentos y critica los productos congelados. Cultiva fruta y verdura en su propio huerto y sigue la filosofía “de la planta a la mesa”. Come de todo, aunque prioriza vegetales y recetas sencillas. Entre sus platos favoritos destacan las zanahorias gratinadas con tomate y apio, pan tostado con mozzarella de búfala o queso feta y olivas.

La cena sigue la misma línea: verduras cocidas como zanahoria, patata y calabacín. Aun así, si le apetece un bistec, se lo concede sin remordimientos. “Tengo que admitir que es lo que cenaré hoy”, confiesa.

El deporte ha sido otro pilar de su vida. Empezó a nadar en tiempos de Mussolini, practicó tenis y windsurf, y nunca dejó la actividad física, ni siquiera durante la maternidad. “Siempre he intentado sacar tiempo para mí: baloncesto, tenis, caminar y trotar. El poder de la actividad física”, asegura.

A los 80, tras enviudar, se inició en el golf; a los 90, en el piano. Esa segunda etapa vital también trajo a Mauro, su actual pareja. Él madruga y desayuna pronto, pero respeta el ritmo pausado de Mariuccia, que sigue su propio reloj.

Con casi 99 años, su vida es una mezcla equilibrada de alimentación natural, ejercicio constante y estímulo mental. Y mientras reserva ya sus próximas vacaciones para seguir surcando las aguas de Cerdeña, Mariuccia deja claro que envejecer no significa detenerse.