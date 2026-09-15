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Iñaki Gabilondo (83 años): "Me levanto a las cuatro y media de la mañana, desayuno muy fuerte, paso de puntillas por el mediodía y luego ceno temprano muy fuerte, es un horario americano"
El periodista revela qué pasos sigue para empezar el día con energía
Muchos expertos coinciden en el mismo punto: lo que hagamos durante las primeras horas del día podría determinar el resto de la jornada; siendo el desayuno una de las partes cruciales de la primera rutina que ejecutemos nada más levantarnos de la cama.
Algo que Iñaki Gabilondo tiene muy claro a sus 83 años de edad, asegurando que posee una rutina muy marcada por la mañana en una reciente entrevista para la ¨Cadena Ser´. Pero, ¿cómo gestionaba el desayuno exactamente uno de los mejores agentes de la historia de la comunicación en España?
Así son las comidas de Iñaki Gabilondo
Para empezar, Gabilondo aclaraba que sus rutinas estuvieron determinadas por los horarios de trabajo que mantuvo durante años, especialmente en aquellos momentos donde debía levantarse a las cuatro y media de la mañana para llegar pronto a su puesto de trabajo.
Así lo contaba el propio periodista de manera resumida: ¨Cuando te levantas a las cuatro y media de la mañana, desayunas muy fuerte, pasas de puntillas por el mediodía y luego cenas temprano muy fuerte¨.
En este sentido, Gabilondo sostiene que su rutina de comidas dependió mucho de la hora a la que hiciera su programa matinal: ¨no es lo mismo aparecer en antena a las seis y media de la mañana que a las doce del mediodía¨, compartía el comunicador.
Pero, ¿es bueno para la salud desayunar tan temprano? Las investigaciones que existen al respecto sostienen que no se debe forzar al cuerpo a hacerlo, sino seguir las pautas biológicas que este siga en función de cómo vaya a ser nuestra jornada.
En este caso, el hecho de que Iñaki Gabilondo desayunara fuerte a las cuatro y media de la mañana se ajustaba a la perfección a esta misma pauta, de tal manera que hacía la primera ingesta del día en función de sus necesidades de energía para el resto de la jornada.
Con esto en mente, lo que aconsejan los expertos es desayunar entre 60 y 120 minutos después de despertarnos y, por tanto, no hacerlo inmediatamente después de abrir los ojos. Algo que se desprende de una serie de procesos biológicos que el cuerpo sigue a primera hora de la mañana
En resumen, este último utiliza mejor el azúcar y quema energía con más facilidad en ese periodo. O, dicho de otra manera, nuestro cuerpo se despierta de manera algo más lenta que nuestro cerebro, necesitando algo más de tiempo para ponerse a funcionar de manera óptima.
Por otro lado, los especialistas en nutrición aconsejan que el desayuno solo sea pesado en aquellos casos en los que sea estrictamente necesario. Y lo cierto es que el de Gabilondo sirve como ejemplo de cómo gestionar la primera ingesta del día adaptándola a un horario laboral que no tuvo que ser nada fácil.
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