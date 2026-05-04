Ni imprescindible ni tan efectiva: un entrenador de fuerza señala el gran problema de la plancha abdominal

¿Alguna vez te has parado a pensar para qué sirve realmente hacer una plancha abdominal? Lo más habitual es responder rápido: “para fortalecer el abdomen” o “para trabajar el core”.

Y no vas desencaminado. Pero la clave no está solo ahí, sino en cómo ese ejercicio se traduce fuera del gimnasio, en lo que haces cada día. Porque sí, la plancha va mucho más allá de aguantar unos segundos en el suelo… la cuestión es: ¿te has planteado en qué te ayuda de verdad en tu vida diaria?

La verdad de la plancha abdominal

Durante años se ha hablado del entrenamiento de fuerza como si fuera una moda pasajera, pero lo cierto es que su base es bastante simple: someter al músculo a una resistencia para que se active y se adapte. Y esa resistencia no tiene por qué venir siempre de las pesas; el propio peso corporal puede ser más que suficiente para trabajar.

La plancha abdominal (o plank) es un ejercicio isométrico que se centra en el trabajo del core, es decir, toda la zona media del cuerpo. Su principal efecto recae en los abdominales, especialmente en los músculos más profundos como el transverso abdominal, clave para mantener el tronco estable y bien alineado.

Mujer plancha abdominal / FREEPIK.

Es un ejercicio de bajo impacto que también ayuda a mejorar la postura y la conciencia corporal. Sin embargo, el entrenador Álvaro Puche lo tiene claro: para él, es un ejercicio “sobrevalorado”.

Para este entrenador, la plancha sí que activa el abdomen, pero no la considera un ejercicio prioritario para la mayoría de personas, y menos a partir de los 50 años. Explica que el problema es la poca relación que tiene con los movimientos reales del día a día.

Pone un ejemplo claro: por mucho que alguien pueda aguantar varios minutos en posición de plancha, eso no significa que tenga una fuerza abdominal realmente útil fuera del gimnasio.

Esa “fuerza” no se traduce, por ejemplo, en acciones tan cotidianas como empujar una puerta pesada, cargar bolsas del supermercado y caminar con ellas, o incorporarse desde la cama.