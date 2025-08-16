Importantes cambios en la UTMB Mont-Blanc 2025: cambio de recorrido y hora de salida

El UTMB Mont-Blanc 2025 no será exactamente igual al que todos esperaban. Un desprendimiento de rocas en el tramo inicial, entre Chamonix y Les Houches, ha obligado a la organización a replantear el recorrido y a adelantar la hora de salida para garantizar la seguridad de los corredores.

La dirección de carrera confirmó que la salida se adelantará 15 minutos respecto a lo previsto. El pistoletazo de salida será ahora el viernes 29 de agosto a las 17:45 (hora local) desde el lugar habitual, la Place du Triangle de l’Amitié de Chamonix.

El nuevo trazado, que mantiene la esencia de la ruta original, deja la distancia oficial en 174 kilómetros y el desnivel positivo en 9.900 metros, justo por debajo de la simbólica barrera de los 10.000 metros. Según los organizadores, el cambio de hora no modifica los tiempos límite de la prueba.

La TDS también afectada

Los cambios no afectarán únicamente al UTMB. La TDS (Sur les Traces des Ducs de Savoie), una de las pruebas más duras del evento, también verá modificado su recorrido debido a las mismas condiciones ambientales.

Aunque todavía no se han detallado los ajustes concretos, la organización aseguró que se comunicarán próximamente para que los participantes puedan planificar sus estrategias.

Además, la organización anunció una modificación relevante en materia de avituallamientos. Con el objetivo de reducir el impacto ambiental en zonas protegidas, el avituallamiento de La Balme (km 40) será eliminado. La medida responde a una recomendación de ASTERS, el Conservatorio de Espacios Naturales de Alta Saboya, para proteger la Reserva Natural de Contamines-Montjoie.

En su lugar, los puntos de Les Contamines y Les Chapieux se reforzarán para garantizar que los corredores puedan hidratarse y reponer energías de forma segura. La dirección de carrera recomienda a todos los participantes adaptar su estrategia de nutrición y carga de líquidos para afrontar este nuevo tramo sin asistencia intermedia.

A falta de menos de un mes para el pistoletazo de salida, el UTMB Mont-Blanc 2025 afronta estos cambios con el objetivo de mantener su espíritu salvaje y la seguridad de todos los corredores. Como cada año, la cita reunirá a la élite mundial del trail running y a miles de corredores populares dispuestos a enfrentarse a la mítica vuelta al macizo del Mont Blanc.