La impactante confesión de Oiarzabal en su nuevo documental: "Por estadística, tenía que haber muerto"

Este jueves, se ha presentado en los Cines Golem de Madrid el documental 'Oiarzabal, entre Juan y Juanito'. La película repasa la trayectoria de Juanito Oiarzabal(Vitoria, 1965), sexto del mundo en ascender los 14 ochomiles que hay en el planeta.

El alpinista vitoriano es el tercero en conseguir este hito sin ayuda de oxígeno adicional, convirtiéndose en una leyenda de esta disciplina. Durante 111 minutos, el director, Javier Álvaro, proyecta los momentos más importantes de la vida deportiva de Juanito, además su cara más personal.

"Juanito era como un Indiana Jones que se fumaba un cigarro en al cima", explica el cineasta. Durante más de 23 años de carrera, Oiarzabal ha realizado 47 expediciones al Himalaya.

"Ha sido emotivo recordar expediciones que quizá no me apetecía recordar, algunos episodios de los que estoy totalmente arrepentido", apunta el vitoriano. El alpinista fue el primero en escalar en dos ocasiones las tres cimas más altas del mundo: Everest, K2 y Kangchenjunga.

Juanito Oiarzabal, en la cima del Annapurna, el último de los ochomiles que ascendió por primera vez, en 1999. / Juan Vallejo / EFE

En una parte del documental, Oiarzabal recuerda las congelaciones en los dedos de los pies que sufrió en su segunda ascensión al K2, provocando la amputación de los mismos.

Así lo explicó en una entrevista con EFE: "Subiendo, vi que me iba congelando, sufría un edema pulmonar, pero por cabezón seguí cuando tenía que haberme dado la vuelta. La mala leche de Juanito me jugó una mala pasada".

Desafortunadamente, algunos alpinistas han fallecido en otras expediciones. "Yo, por estadística, tenía que haber muerto. He repetido 10 de los 14 ochomiles. El Annapurna no te da una segunda oportunidad, subirlo dos veces es inimaginable. Tuve suerte", reconoce Oiarzabal.

Durante el proceso, Álvaro reconoce que "me costaba reconocer a la persona que tenía delante con el personaje que se hizo famoso en televisión, y creo que Juanito se merecía que el público conociera esa otra cara, más amable y cercana".