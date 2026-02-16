Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

TRAIL

Ikram Rharsalla se estrenará en la Marathon de la Transgrancanaria

La española debutará en la prueba de 46 kilómetros entre Tejeda y Maspalomas tras un 2025 repleto de resultados internacionales

Ikram, durante el pasado Mundial de trail en Canfranc

David Boti

A dos semanas del pistoletazo de salida de la The North Face Transgrancanaria 2026, el cartel suma un nombre que eleva el interés mediático: Ikram Rharsalla debutará en la isla en la modalidad Marathon.

El estreno de Rharsalla llega en el mejor momento posible. La corredora española, que compite con Joma y acredita 780 puntos ITRA, aterriza en la Transgrancanaria después de firmar un 2025 de ensueño que la consolidó en la conversación internacional. Todoterreno y con el raro equilibrio entre asfalto y montaña, fue además la primera corredora de trail en lograr marca para representar a España en ruta, un dato que habla de su versatilidad competitiva.

A su temporada le puso sello con el bronce europeo por equipos en medio maratón (Bélgica) y, ya en clave trail, una plata mundial por equipos y un octavo puesto en el Mundial de Short Trail de Canfranc.

Su año, además, no se explica sin la regularidad en citas de máxima exigencia: 7ª en la OCC, 3ª en Hoka Val d'Aran by UTMB, 6ª en Zegama-Aizkorri y victoria en la media maratón de Domusa Teknik.

En su historial reciente también brillan triunfos que pesan en el currículum: Sky Gran Canaria (2023), Transvulcania Marathon (2022), ETC de UTMB (2022) o Tenerife Bluetrail (2021), entre otras. Ahora, el reto será adaptarse al guion rápido y cambiante de la Marathon, la prueba más multitudinaria del evento, con salida el viernes 6 de marzo a las 09:30 horas (CET) desde Tejeda y meta en Maspalomas.

El recorrido del Marathon de la Transgrancanaria 2026

Su hoja de ruta reciente llega con confianza: en 2025 sumó victoria en el KV Chiavenna, firmó podio en Zmeu X-Fest y compitió con protagonismo en The Broken Arrow Skyrace (EE. UU.).

En su currículo figuran actuaciones destacadas en ETC (5º en 2024), Sky Gran Canaria (5º en media maratón y 4º en Uphill en 2023) y la victoria en Ultramarathon du Fallere (2019). En Agaete, el plan es simple y brutal: salir a por todas y sostener la apuesta hasta la última zancada.

