Ikram Rharsalla y Antonio Martínez se coronan en la Marathon de la Transgrancanaria

Viernes grande en The North Face Transgrancanaria 2026 con la carrera más multitudinaria con salida en Tejeda a las 9.30 horas. La carrera matutina, la Marathon de 46 km con más de 1.800 participantes y que vuelve a formar parte del circuito internacional Short Series de World Trail Majors, registró una emocionante salida en tres oleadas en el casco histórico de Tejeda.

La granadina del equipo Joma, Ikram Rharsalla, que debutaba en The North Face Transgrancanaria, y Núria Gil, catalana de Asics, dominaban la carrera de inicio con diferencias prácticamente nulas. Tras la primera hora de carrera era Núria la que marcaba el ritmo más rápido, lo que era una demostración de intenciones de lo que sería la carrera de 46 kilómetros.

En el primer punto de control en el Garañón el trío de cabeza estaba formado por la propia Núria (1:09:58); Ikram a apenas dos minutos y la italiana Caterina Stenta (Joma). Muy pegada a ellas la tercera corredora de Joma en cabeza a estas alturas, Gemma Arenas, también seguía la estela del trío de cabeza.

La salida de la Marathon de la Transgrancanaria 2026 / Miguel Travieso

En las dos primeras bajadas tras el 'check point', Ikram se colocaba en primera posición y Núria apretaba los dientes para intentar alcanzarla. Ya en La Degollada del Dinero (kilómetro 19.6) la andaluza conseguía varios minutos de ventaja sobre sus más inmediatas perseguidoras. Sin embargo, la corredora de Asics, Núria Gil, le recortaría la distancia a la llegada a Ayagaures, dando una ligera esperanza a la remontada.

Aunque Ikram Rharsalla tenía claro que no podía aflojar y así fue, dio el máximo en los kilómetros finales hasta Parque Sur para mantener la ventaja y lograr la gloria en The North Face Transgrancanaria 2026, que contaba con un cartel de lujo en esta categoría femenina. 3 horas, 46 minutos y 21 segundos fue el tiempo de la atleta de Joma. A solo cuatro minutos, Núria Gil cruzaba en segundo lugar, mientras que la transalpina Caterina Stenta completaba el podio.

Ikram Rharsalla y Gemma Arenas, en la salida de la Marathon de la Transgrancanaria / Miguel Travieso

"Sabía que tenía grandes posibilidades de ganar, pero como ya te digo, es que hasta que no pasas por meta, no puedes dar nada por hecho porque te pueden pasar muchísimas cosas. Al final no soy la única que entrena para venir a ganar, entonces con mucho respeto y humildad, pero sí, sabía que podía ganar porque he trabajado para ello", dijo Ikram.

"Ha sido una carrera de mucho sufrimiento, pero también se disfruta de este recorrido. La verdad es que he disfrutado, la isla está súper verde y la primera parte es preciosa. La última parte se hace dura, porque llevas muchos kilómetros en las piernas y se sufre más, pero es súper bonita y súper dura a la vez. No hay que subestimar esta carrera porque a priori parece como que tiene mucha bajada y se subestima eso, pero ostras, es una carrera que te pone en tu sitio", sentenció.

A la quinta fue la vencida para Antonio Martínez

Si el ritmo de las chicas fue velocísimo desde el inicio, la categoría masculina no se iba a quedar atrás. Desde los primeros kilómetros, el vencedor del KV El Gigante, el italiano del equipo The North Face, Henri Aymonod, aprovechó su perfil de corredor hasta El Garañón para ir en cabeza. El finlandés Juho Ylinen (HOKA) también apretaba en estos primeros repechos cumbreros, y tras ellos el trío formado por Lucien Epiney (Trail du Besso); Antonio Martínez (Asics) y Miguel Benítez (Asics).

En el minuto 50 de la carrera aproximadamente, comenzó el mano a mano entre Henri y Antonio Martínez, impresionante duelo por La Goleta a solo 2 kilómetros de coronar El Garañón. En ese primer punto de control (kilómetro 11,7) el alicantino era el más rápido con 1 hora y 58 segundos. El transalpino entraba junto a él y Miguel Benítez a un minuto de distancia de la cabeza. Tras ascender hasta los 1.719 metros de altitud, tocaba el espectacular descenso por la Ruta de la Plata por las zetas empedradas. Antonio y Henri seguían sin despegarse en un increíble duelo en el kilómetro 16 de carrera justo antes del ecuador de la carrera.

El atleta del equipo de The North Face aceleró el ritmo para adelantar al de Asics en la bajada. En La Degollada Del Dinero, Aymonod marcaba 1:35:35 y a 3 segundos entraba Antonio; y Miguel Benítez y Marcel Fabian a 30 segundos. En 50 segundos entraron los cuatro primeros y en 4 minutos todo el Top 10, demostrando lo que estaban apretando los corredores.

Al paso de Ayagaures habría cambios en la cabeza de carrera, ya que Aymonod bajó hasta la octava posición y Martínez se quedaba en cabeza en solitario con Fran Anguita (Kailas Fuga) y Johnny Luna muy de cerca. Al filo de las 3 horas de carrera, Miguel Benítez alcanzó a Antonio recortándole el minuto de ventaja que tenía el líder en el avituallamiento.

Aunque Antonio Martínez, en su quinta participación en la Marathon de The North Face Transgrancanaria hizo bueno el dicho de “a la quinta va la vencida” y con una estrategia de carrera inmaculada cruzó en primer lugar la línea de meta en Maspalomas con un tiempo de 3:26:42.

El podio de la Marathon de la Transgrancanaria 2026 / DELFOUR

El podio lo completaban Fran Anguita y Miguel Benítez, formando un trío español de lujo en los tres primeros puestos de la carrera.

"Estoy súper emocionado. He venido aquí siete veces, dos a la Half, cinco a la Marathon, y nunca había ganado. Tengo un segundo, un tercero, un cuarto y un quinto puesto. Al final pues ahí llegado, ya tengo los cinco puestos y quizá me anime a otra distancia otro año. Súper contento de estar en la isla desde el 2019 sin fallar, y súper contento de empezar la temporada así, viendo que el el cuerpo responde y los entrenamientos pues están yendo muy bien", afirmó Martínez en línea de meta.