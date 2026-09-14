Iggy Pop (79 años): "Cuando me levanto, me tomo el café en la cama. Sobre las 9, intento desayunar zumo de naranja natural, yogur y algunos frutos secos"

Todas las investigaciones que se hacen al respecto coinciden en el mismo punto: la forma en la que gestionemos las primeras horas del día determinarán cómo serán las del resto de la jornada. Algo que nos insta a cuidar de nuestro cuerpo y mente justo después de despertarnos por la mañana.

Algo que Iggy Pop, famoso cantante y músico estadounidense, parece tener claro a raíz de una serie de declaraciones que compartía en la revista ¨GQ¨ en cuanto a qué es lo que hace exactamente nada más levantarse.

Iggy Pop / Imagen de archivo

Así es la rutina matutina de Iggy Pop

En este sentido, la rutina de Iggy Pop pasa por algo que resulta esencial para muchas otras personas: el café. Eso sí, asegura que lo toma de una manera especial: ¨Cuando me levanto me tomo el café en la cama¨, haciendo referencia a que no comienza el día hasta que completa este paso inicial.

Eso sí, el cantante añadía un segundo matiz que es difícil pasar por alto, el cual consiste en que intenta ¨estar siempre cerca del agua¨. Algo a lo que hace referencia en cuanto a que le gusta nadar un poco justo después de tomarse el primer café de la mañana.

Además de esto, Iggy Pop asegura que lo siguiente que hace es no dejarse influenciar por las noticias de la mañana, tratando de que su rutina inicial se construya sobre una sensación de calma. Un proceso que también pasa por hacer otros ejercicios adicionales para activar el cuerpo.

¨Durante quince o treinta minutos, hago ejercicios de respiración con movimientos Qigong o ejercicios más occidentales cuando tengo tiempo¨, comentaba el cantante para terminar de describir qué pasos sigue durante su rutina matutina.

A esto último, Iggy Pop añade una clave importante para desvelar en qué momento decide despertarse: ¨Me parece natural despertarme con el amanecer y empezar a conciliar el sueño cuando empieza a atardecer¨.

Iggy Pop, cantante / Imagen de archivo

No obstante, el cantante es consciente de que toda jornada artística ha de comenzar con una buena dosis de energía, la cual obtiene a través de un desayuno bastante completo: ¨sobre las 9, intento desayunar zumo de naranja natural, yogur, algunos frutos secos, y me pongo a trabajar en lo que esté haciendo¨.

Por otro lado, Iggy Pop aprovechaba la ocasión para comentar que esta rutina inicial de calma no sería posible sin un buen descanso; algo que consigue tratando de cuidar también qué hace exactamente justo antes de irse a dormir.

Y es que, para sorpresa de nadie: el cantante asegura que una de las pautas que sigue para relajarse cuando acaba el día es escuchar música porque, según sus propias palabras, le gusta enterarse de ¨qué se cuece exactamente por ahí¨.