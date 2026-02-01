Dos iconos del trail vuelven a la Transgrancanaria: Pau Capell y Fernanda Maciel, listos para brillar

The North Face Transgrancanaria 2026 promete emociones fuertes desde el primer día. La prueba grancanaria, una de las grandes citas del calendario internacional, se prepara para recibir de nuevo a dos de sus atletas más emblemáticos: Pau Capell y Fernanda Maciel, dos nombres que forman parte de la memoria colectiva del trail running.

El corredor catalán, integrante del equipo The North Face, volverá a enfrentarse a la mítica Classic de 126 kilómetros, con salida en la Playa de Las Canteras y llegada en el Parque Sur de Maspalomas, en la noche del viernes 6 de marzo. Capell regresa con un objetivo tan ambicioso como simbólico: conquistar su quinta corona en Gran Canaria.

Porque hablar de Capell es hablar de hegemonía. Con 861 puntos ITRA, dominó la Classic de manera consecutiva entre 2017 y 2020, construyendo una era que lo elevó al estatus de leyenda. Su historial en la isla incluye también un tercer puesto en 2016, el subcampeonato de 2022 y la victoria en la Advanced de 2015. Un regreso que cobra todavía más relevancia en una edición que recupera el paso por el Roque Nublo y que vuelve a integrar la Classic dentro del prestigioso circuito World Trail Majors.

Capell aterriza en 2026 tras un 2025 sólido: victoria en la Maratón de 3 días Trail Ibiza, segundo en el Trail 100 Andorra by UTMB y sexto en la exigente TDS desde Courmayeur. Su palmarés, además, incluye triunfos de enorme prestigio como el UTMB 2019, Patagonia Run o Mozart 100, además de tres títulos consecutivos del Ultra Trail World Tour.

En clave femenina, el foco estará también sobre Fernanda Maciel. La atleta brasileña, igualmente parte del equipo The North Face, es una de las corredoras más vinculadas a Transgrancanaria, con ocho participaciones entre la Classic y el KV El Gigante.

Este 2026 volverá al espectacular kilómetro vertical del macizo de Tamadaba, el miércoles 4 de marzo desde el Valle de Agaete, con el podio como gran meta.