Ibon Suberbiola, entrenador personal: "Para ganar masa muscular de forma limpia, no puedes subir más de un 1% de masa corporal al mes"

Uno de los quebraderos de cabeza que sufre todo el mundo que acude al gimnasio con el objetivo de ganar masa muscular tiene que ver con cómo hacerlo de manera limpia. Es decir, sacando máximo partido a cada entrenamiento.

En relación a esta pregunta, el entrenador personal Ibon Suberbiola lanzaba una publicación en sus redes sociales donde revelaba varias pautas imprescindibles a seguir al respecto.

El primer dato que ofrece tiene que ver con no subir más de un 15 de masa corporal al mes, pero también asegura que el uso que hagamos de la proteína es crucial en este tipo de procesos.

El entrenador personal lo aclara de la siguiente manera: "Si metes dos gramos de proteína por cada dos kilogramos de masa corporal, estás matando moscas a cañonazos", explicaba el especialista.

Como tercera pauta, Ibon Suberbiola hace especial mención a la gestión de calorias de manera semanal: podremos aumentar nuestra masa muscular si regulamos la cantidad de calorías que consumimos en los días de entreno y en los de descanso de forma adaptada.

En este mismo sentido, el experto comenta que tampoco hay que pasarse con el aumento de las mismas dado que, según sus propias palabras, "si subes calorías cada vez que el peso se estanca, lo estás haciendo mal".

Por último, Ibon Suberbiola hace referencia a la importancia de generar desajustes controlados de caloría haciendo micro-cuts. Es decir, pasando por fases agresivas de déficit calórico que sean breves en el tiempo.

Siguiendo estos pasos, el especialista ofrece una guía bastante completa y rápida sobre cómo aumentar la masa muscular de manera limpia y, sobre todo, prevenir posibles estancamientos innecesarios.