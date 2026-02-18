La Ibiza Media Maratón hace historia: supera los 4.000 inscritos y bate su récord absoluto a dos meses de la cita

La Ibiza Media Maratón continúa batiendo todos los registros. A falta de ocho semanas para que se dé el pistoletazo de salida (11 de abril), la organización ha confirmado hoy que la prueba ha superado la barrera de los 4.000 inscritos. Esta cifra supone un hito sin precedentes en la historia del evento, dejando atrás el récord de 3.600 participantes alcanzado en la pasada edición de 2025. En un contexto en el que la fiebre del running vuelve a estar claramente al alza, la prueba ibicenca también se suma a esta tendencia y continúa creciendo año tras año. La Ibiza Media Maratón no solo consolida su posición en el calendario, sino que además vuelve a superar sus registros históricos de participación.

Este crecimiento exponencial no solo refuerza la relevancia técnica de la carrera, sino que posiciona a Ibiza como un referente ineludible en el calendario atlético europeo. La excelente acogida de este año destaca por un equilibrio entre el corredor nacional y un notable incremento del atleta internacional, atraído por la singularidad de un recorrido que une la esencia natural de la isla con un final épico en el corazón de la capital.

Un modelo de éxito basado en la identidad ibicenca

Este éxito de convocatoria es el resultado de un esfuerzo coordinado entre la organización y las instituciones que apuestan por la calidad y la desestacionalización. El evento cuenta con el apoyo fundamental del Consell d’Eivissa, así como del Ayuntamiento de Ibiza y el Ayuntamiento de Sant Josep de sa Talaia, cuya colaboración es clave para garantizar una experiencia de

primer nivel a los miles de deportistas que recorrerán las vías que conectan ambos municipios.

Andoni Valencia, responsable de la Asociación Deportiva Ibiza Half Marathon (club local organizador), ha valorado este récord histórico como la culminación de un proyecto a largo plazo:

"Alcanzar los 4.000 inscritos a dos meses del evento es la prueba de que el trabajo realizado estos años ha calado en la comunidad runner global. No solo organizamos una carrera; proyectamos la marca Ibiza a través de los valores de esfuerzo y excelencia. Nuestro compromiso siempre ha sido vincular el deporte con un turismo de calidad, demostrando que la isla es el escenario perfecto para eventos internacionales de gran formato."

Noticias relacionadas

La Ibiza Media Maratón 2026 se prepara así para recibir a una marea de corredores que, más allá de la competición, buscan vivir la experiencia de correr en el paraíso.