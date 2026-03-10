La Ibiza Media Maratón bate récords y alcanza la paridad: el 50% de los inscritos son mujeres

La Ibiza Media Maratón, que se disputará dentro de un mes (11 de abril), seguirá haciendo historia. La prueba ibicenca no sólo establecerá un nuevo récord de participación tras anunciar el sold out de los 4.500 dorsales disponibles, sino que se convertirá también en una de las medias maratones con mayor participación femenina del panorama nacional e internacional.

Por primera vez, la paridad será total: las mujeres representan el 50% de las inscripciones, un dato poco habitual en las carreras de larga distancia y que confirma la evolución imparable del running femenino en los últimos años. Si en la edición de 2025 la participación femenina ya rozó el equilibrio con la masculina, en 2026 la igualdad será absoluta, consolidando a la Ibiza Media Maratón como una carrera especialmente atractiva y abierta para las corredoras.

Este crecimiento de la participación femenina refleja también una tendencia global, cada vez más mujeres se suman a este tipo de pruebas. Y la Ibiza Media Maratón se ha convertido en una cita especialmente valorada por las corredoras por su ambiente, su recorrido y el paraíso natural en la que se disputa. Los datos de participación femenina la sitúan por encima de las grandes medias maratones nacionales, ya que en la mayoría el porcentaje no supera el 35 o el 40 por ciento.

La evolución de la participación en los últimos años confirma el creciente atractivo, nacional e internacional, de una carrera que combina deporte y turismo. Su calendario, con la salida el sábado por la tarde, permite a muchos participantes aprovechar el viaje para disfrutar de un fin de semana completo en la isla, un formato cada vez más apreciado entre corredores y corredoras.

Además, el recorrido de la prueba atraviesa por algunos de los paisajes más emblemáticos de la isla, reforzando el posicionamiento de Ibiza como destino deportivo. En los últimos años, la percepción de la isla ha evolucionado notablemente, de ser conocida principalmente como destino de turismo festivo ha pasado a consolidarse también como un referente del turismo activo y deportivo. Eventos como la Ibiza Media Maratón o el Ibiza Sprint Triathlon atraen cada vez a más visitantes que eligen la isla para combinar deporte, turismo y ocio.

El éxito de la prueba es el resultado de un esfuerzo coordinado entre la organización y las instituciones que apuestan por la calidad y la desestacionalización del turismo. El evento cuenta con el apoyo fundamental del Consell d’Eivissa, así como del Ayuntamiento de Ibiza y el Ayuntamiento de Sant Josep de sa Talaia, cuya colaboración resulta clave para garantizar una experiencia de primer nivel a los miles de deportistas que recorrerán las vías que conectan ambos municipios.