RUNNING
Ibiza dispara el interés por su gran maratón: 'sold out' en la distancia reina y más de 6.000 corredores
La novena edición del Santa Eulària Ibiza Marathon, prevista para el 18 de abril, ya ha agotado los dorsales del maratón y afronta sus últimas semanas con la 22K y la 12K en plena cuenta atrás
Ibiza también se ha convertido en una capital del running y este mes de abril vivirá su cita más importante. El Santa Eulària Ibiza Marathon, que celebrará su novena edición el próximo sábado 18, afronta su tramo decisivo con una señal inequívoca de crecimiento: el maratón ha agotado todos sus dorsales y la organización ya trabaja con lista de espera para esa distancia.
El dato confirma el tirón de una prueba que ha encontrado su espacio en un mercado cada vez más competitivo. No únicamente por el atractivo del escenario, sino por una propuesta que ha sabido diferenciarse con un formato reconocible.
Más de 6.000 corredores ya se han inscrito para una cita que mantiene abiertas sus otras dos distancias, aunque también avanzan hacia su cierre. La 22K entra en su fase final con los últimos 100 dorsales disponibles, mientras que la 12K mantiene un ritmo alto de inscripciones.
Un maratón vespertino
Uno de los rasgos que ha dado personalidad propia a la prueba es su horario. No es habitual ver un maratón de tarde, con el recorrido avanzando entre la caída del sol y la llegada a meta ya de noche. Ese paso del día a la noche, con el Mediterráneo como telón de fondo, ha reforzado la identidad de una carrera que ha entendido que el corredor actual busca algo más que una marca.
También hablan de esa dimensión los perfiles que atrae el evento. Según los datos facilitados por la organización, más del 70% de los participantes es internacional, un indicador del alcance que ha ganado Santa Eulària como punto de encuentro runner. El programa, además, no se limita a la competición pura.
El viernes habrá una activación abierta con Dani Mateo en el paseo marítimo y el fin de semana incluirá la Santa Eulària Kids Run Caixabank, dirigida a niños de entre 2 y 14 años.
Pero si algo ha reforzado el sello del evento en los últimos años es la idea de que "la experiencia no termina en la meta". Bajo el formato de "3 distancias, 3 fiestas", la carrera extiende su actividad más allá del asfalto y convierte el fin de semana en una propuesta global. En Ibiza, correr sigue siendo el centro. Pero ya hace tiempo que no lo es todo.
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