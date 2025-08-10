Ibai Llanos 'flipa' con su primer tiempo en 10 kilómetros: "Para mí es una locura"

Ibai Llanos sigue sumando hitos en su proceso de transformación física. El popular streamer y empresario vasco, que en los últimos años ha pasado de superar los 150 kilos a perder prácticamente la mitad de su peso, completó este fin de semana una carrera de 10 kilómetros en un tiempo de 1 hora y 2 minutos. Un registro que él mismo compartió en redes sociales con orgullo y sorpresa.

"Después de no poder correr durante tantos años, es una locura para mí poder hacer 10km en una hora. Entiendo que una maratón no la hago en mi vida… ¿no?", bromeó en su cuenta de Twitter, donde acumula más de 16 millones de seguidores.

El ritmo medio de Ibai fue de 6:10 por kilómetro, con una frecuencia cardíaca media de 146 pulsaciones por minuto, datos que confirman el gran avance físico que ha experimentado en el último año.

El running se ha convertido en una parte fundamental de su nueva rutina, junto a otras actividades que ya ha compartido con sus seguidores, como cuando se lanzó a correr 100 metros lisos en una pista de atletismo o retó a la atleta paralímpica Fiona Pinar en esa misma distancia.

También, el popular streamer ha decidido invertir en crear un equipo (Ronin FC) que competirá en Cuarta Catalana.

Los datos de Ibai Llanos tras su primera 10k / INSTAGRAM

Su nueva imagen ya dio que hablar durante ‘La Velada del Año’, el evento que él mismo organiza y que se ha convertido en una cita clave en el calendario del streaming mundial. Allí sorprendió a todos con un aspecto mucho más saludable y atlético, reflejo de meses de trabajo y constancia.

De la obesidad a un estilo de vida activo

Ibai ha hablado abiertamente en varias ocasiones sobre sus problemas de peso y su cambio de hábitos. Lejos queda aquel joven que se hizo famoso narrando partidas de videojuegos y que apenas practicaba deporte. Su historia es la de un cambio radical: de superar los 150 kilos a completar entrenamientos de resistencia que hace unos años parecían impensables.

Según datos de la Sociedad Española para el Estudio de la Obesidad (SEEDO), uno de cada cuatro jóvenes de entre 16 y 30 años sufre obesidad en España, una cifra preocupante que sitúa casos como el de Ibai como ejemplos visibles de superación y cambio de hábitos.

El streamer insiste en que no se trata de lograr tiempos récord ni de compararse con corredores experimentados, sino de celebrar cada mejora personal. “Es un proceso largo, pero cada paso cuenta. Para mí, hacer 10 kilómetros sin parar ya es un logro enorme”, ha dicho en varias ocasiones.

Inspiración para miles de seguidores

Su sinceridad y cercanía han convertido a Ibai en un referente para muchas personas que buscan dar un giro a su vida. Sin ocultar las dificultades que supone perder peso y mantenerse activo, el vasco aprovecha su altavoz para normalizar el esfuerzo progresivo y la importancia de la constancia.

Este último registro en 10 kilómetros llega en un momento en el que Ibai parece haber consolidado su rutina deportiva. Sus seguidores no descartan que en el futuro se atreva con distancias mayores, aunque él, fiel a su estilo, prefiere bromear con que “una maratón no la haría en su vida”.

Lo que está claro es que su historia sigue motivando a miles de personas, dentro y fuera del deporte. Cada entrenamiento, cada nueva marca y cada mensaje de ánimo que lanza desde sus plataformas es, para muchos, un recordatorio de que siempre es posible empezar de nuevo.