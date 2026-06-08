Hugo Silva, actor, 49 años: “Antes de hacer deporte necesito este sencillo hábito; es la mejor forma de empezar el día con la mente despejada”

La lectura se ha convertido en uno de los hábitos más recomendados por expertos en bienestar y salud mental. Dedicar unos minutos al día a un libro no solo ayuda a desconectar del ritmo acelerado de la rutina, sino que también favorece la concentración, estimula la imaginación y contribuye a reducir los niveles de estrés.

No es extraño, por tanto, que cada vez más personas hayan incorporado este pequeño ritual a su día a día. Entre ellas se encuentra Hugo Silva. El actor madrileño, que acaba de regresar a los cines con Cada día nace un listo, la nueva película dirigida por Arantxa Echevarría, ha contado en varias ocasiones que la lectura forma parte de sus costumbres diarias.

Lo que hace Hugo Silva antes de hacer deporte

Un hábito que le ayuda a encontrar momentos de calma y reflexión en medio de una profesión marcada por los constantes cambios de ritmo y las largas jornadas de trabajo. En la conversación, el actor explica que cuidar su cuerpo se ha convertido en una prioridad con el paso de los años.

A las puertas de los 50 años, asegura que mantenerse activo y seguir una alimentación equilibrada forman parte de su rutina diaria, no solo por una cuestión física, sino también para sentirse con más energía y afrontar mejor el ritmo de vida y trabajo.

Una filosofía que ha ido reforzando con el tiempo y que considera clave para llegar a esta etapa en las mejores condiciones posibles.

El actor Hugo Silva. / DAVID CASTRO

Más allá del ejercicio físico, el actor tiene claro que cuidar la mente también forma parte de mantenerse bien. Por eso, hay un hábito que ocupa un lugar privilegiado en su día a día: la lectura.

De hecho, asegura que suele comenzar cada mañana con un café y unas páginas de su libro de turno, una rutina sencilla que le ayuda a despejar la mente, organizar sus pensamientos y afrontar el resto de la jornada con mayor claridad, incluido el momento de hacer deporte.