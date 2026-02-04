Hugo Desgrippes conquista Baqueira: slalom de altura en la Copa de Europa

Desde primera hora, el murmullo de los esquís sobre la nieve compactada anunciaba que algo grande iba a pasar en el Stadium Fernández Ochoa de Baqueira Beret. El corazón alpino del Pirineo, en la Val d’Aran y las Valls d’Àneu, acogía el primero de los dos slaloms masculinos de la Copa de Europa con 83 corredores de 16 países dispuestos a exprimir cada puerta. El resultado: un espectáculo de alto voltaje, remontadas de leyenda y la confirmación de Baqueira como sede de referencia en el calendario FIS.

A las 9:00, con el mercurio marcando -3 °C y el sol acariciando los 2.081 metros de altitud de la salida, arrancaba la primera manga sobre una nieve trabajada con mimo pero complicada de domar. “La nieve no estaba tan helada como la pasada edición de esta prueba hace un año pero somos conscientes de que ha nevado mucho aquí y compactarla ha sido complicado”, reconocía en meta el francés Hugo Desgrippes, flamante vencedor del día. Pero que nadie se confunda: las condiciones eran técnicas y desafiantes, ideales para separar a los buenos de los mejores.

En ese primer descenso, Tommaso Saccardi (ITA) y Antoine Azzolin (FRA) clavaron el crono en 54.94 segundos, compartiendo el mejor tiempo. Apenas 17 centésimas por detrás, asomaba Desgrippes, que ya dejaba claro que iba en serio. Mientras, algunos nombres brillaban por su presencia —como el suizo Ramon Zenhäusern, oro olímpico en PyeongChang 2018, o Adrian Pertl (AUT), subcampeón del mundo en 2021— y otros, por su inesperada ausencia en el corte, como el español Quim Salarich, que no lograba finalizar la primera manga.

Entre los representantes RFEDI-Spainsnow, mención especial para Juan del Campo (33º) y Tomás Barata (34º), que firmaron mangas limpias y entraron en el top 40. Roger Barceló, Marc Ubeira y Luken Garitano —jóvenes debutantes en el circuito continental— cumplieron el reto de completar la prueba en unas condiciones muy exigentes, mientras que el experimentado Salarich se quedó fuera en el arranque, dejando a su público con las ganas.

La segunda manga fue pura tensión y táctica. Con el sol ya alto y la pista empezando a marcar, solo los 60 mejores de la primera manga volvían a escena. Y fue ahí donde se fraguó la gran remontada del día: Ramon Zenhäusern, con dorsal 46, firmó una bajada magistral para escalar hasta el 4º puesto final, quedándose a poco más de medio segundo del ganador. Una muestra de calidad y experiencia en un trazado que no perdonaba.

Por delante, la batalla por el podio fue de esas que se deciden en centésimas. El último en salir, Desgrippes, lo bordó. Sector a sector, su tiempo se teñía de verde en las pantallas, señal de que iba por delante. Y así hasta cruzar la meta con un crono total de 1:52.21, arrebatando el liderato a Saccardi, que tuvo que conformarse con el segundo puesto a +0.18. El austríaco Jakob Greber completó el podio a +0.32.

“Estoy contento, ha habido una buena lucha y estoy muy feliz de haber logrado esta victoria aquí ¡Mañana más!”, decía Desgrippes, sonriendo y visiblemente satisfecho, tras abrazarse con su equipo al pie del podio improvisado entre redes y banderolas.

Con este triunfo, el francés sube tres posiciones en la general de slalom de la Copa de Europa y se sitúa cuarto con 270 puntos. El noruego Hans Grahl Madsen mantiene el liderato con 350, seguido por Jakob Greber (324) y Auguste Aulnette (318). Pero el margen es estrecho y Baqueira tiene aún mucho que decir en esta parada doble del circuito continental.

Más allá de los cronos, lo vivido en el Stadium Fernández Ochoa fue una demostración de lo que significa correr en casa para muchos: nieve técnica, pista bien preparada gracias a un trabajo impecable de técnicos, clubes locales y derrapadores, y un público entregado que disfrutó del espectáculo tanto en directo como a través del streaming de Baqueira Beret, Teledeporte y Esport3.