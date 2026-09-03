El Huawei Watch GT 7, a fondo: batería de 20 días reales, una correa inédita y modos de nicho

El Huawei Watch GT 7 acaba de ser presentado mundialmente en Múnich. Desde el primer día en la muñeca, la sensación es de un objeto bien resuelto y equilibrado, que no interfiere ni en las series más exigentes ni durante el sueño. La comodidad no aparece en ninguna ficha técnica, pero es lo primero que nota un corredor cuando estrena reloj. Y aquí el GT 7 gana antes de que empieces a leer los datos.

Los colores de esta generación tienen más personalidad que en modelos anteriores: el amarillo del GT 7 aporta un carácter deportivo y moderno que encaja con la filosofía outdoor del reloj sin resultar excesivo. El azul y el negro para el 46mm, y el rosa y el azul claro para el 41mm, amplían el abanico hacia un público que no quiere renunciar a la estética aunque lleve tecnología seria en la muñeca.

Así luce el Huawei Watch GT 7 en amarillo / HUAWEI

Una correa inédita que se suelta con una mano

La novedad más tangible en cuanto a diseño es la correa EasyCross. El sistema recoge la lengüeta por dentro en lugar de dejarla suelta, eliminando enganches con la ropa y reduciendo la fricción durante el movimiento. Se abrocha y suelta en segundos con una sola mano, sin hebilla convencional.

Parece un detalle menor hasta que lo usas a diario: después de semanas de entrenos, sudor y cambios rápidos, la diferencia con cualquier correa tradicional es real.

El material (fluoroelastómero) transpira bien y mantiene el ajuste firme incluso en sesiones largas. Una solución que otros fabricantes deberían tomar nota.

La batería del GT 7, un punto muy fuerte

Donde el GT 7 es sencillamente imbatible es en la batería. Los datos del fabricante hablan de 21 días en uso moderado y 51 horas en modo trail running. En uso real, con monitorización del sueño, entrenamientos con GPS y todas las métricas activas, el consumo se sitúa entre un 5 y un 6% diario, lo que da entre 16 y 20 días efectivos entre cargas. Para un corredor de montaña o un ciclista que no quiere pensar en el cargador antes de salir, eso es un argumento de compra difícil de rebatir. La competencia directa no se acerca a estas cifras a este precio.

La pantalla AMOLED de 3.000 nits garantiza visibilidad total con sol directo, algo que hemos comprobado en rodajes de agosto sin perder ni un dato. El GPS es preciso y consistente, sin pérdidas de señal en ciudad ni en montaña.

La gama de colores del HUAWEI Watch GT 7 / HUAWEI

Las métricas deportivas van más allá de lo básico: potencia de carrera, oscilación vertical, balance de contacto suelo, umbral de lactato estimado. Datos que hasta hace poco eran territorio exclusivo de relojes tres veces más caros.

Más de 100 modos de entrenamiento con esquí indoor y novedades en ciclismo

En el apartado deportivo, el GT 7 suma 100 modos de entrenamiento en total, una cifra que cubre desde los deportes más habituales hasta disciplinas que pocos relojes del mercado contemplan. Las novedades más destacadas de esta generación apuntan a la nieve y a la bicicleta.

El modo esquí indoor es una primicia mundial: sin señal GPS, el reloj detecta automáticamente los descensos en pista cubierta gracias a sus sensores, diferencia los descensos activos de los remontes y las cintas transportadoras, y registra distancia, velocidad, descenso total, número de giros y su radio. Para los amantes del deporte blanco que entrenan en pistas indoor fuera de temporada, es una función que no existe en ningún Garmin ni Apple Watch. Para quien no esquía, es irrelevante. Pero que esté ahí dice mucho de hasta dónde quiere llegar Huawei en outdoor.

El nuevo reloj de Huawei incorpora, incluso, un modo de esquí indoor / HUAWEI

El modo ciclismo también se ha actualizado con dos incorporaciones útiles: la planificación de ascensos en tiempo real —pendiente media, altitud ganada y distancia restante hasta la cima— y las alertas de voz y vibración al acercarse a curvas cerradas por encima de 35 km/h. Esta última función es la misma filosofía que aplica el reloj en running cuando se acerca al límite de frecuencia cardíaca: el reloj no solo mide, sino que interviene. En bici, con la vista en la carretera, un aviso así puede marcar la diferencia.

El modo golf, exclusivo del GT 7 Pro, estrena distancia efectiva con compensación de pendiente, detección automática de golpes y mapa del campo multicolor para identificar las zonas de mejora.

El modo golf es exclusivo del GT 7 Pro / HUAWEI

En salud, la novedad más sólida es "Physical Readiness": cada mañana, entre cinco y diez minutos después de despertar, el reloj muestra una puntuación de preparación física combinando calidad del sueño, variabilidad de frecuencia cardíaca, estado emocional y calorías activas. Cinco niveles, de Excelente a Necesita Atención, con recomendaciones concretas para el día. En situaciones de fatiga real (viajes largos, acumulación de entrenamientos) el sistema responde con precisión y avisa antes de que el cuerpo lo pida.

Una nota menos positiva podría ser que el sensor cardíaco pierde precisión en alta intensidad: en series y HIIT, los datos se desvían respecto a una banda de pecho. No es un problema exclusivo del GT 7, pero es un dato honesto que cualquier corredor debería conocer.

El ecosistema sigue siendo el punto débil: la AppGallery es limitada, la integración con Strava no es perfecta y algunas funciones avanzadas quedan detrás de suscripción. Y el cable de carga sigue siendo propietario magnético, sin USB-C.

Frente al GT 6, la evolución es evidente, pero no exagerada. Si llevas dos o más generaciones sin renovar, o si buscas tu primer reloj deportivo serio, el Huawei Watch GT 7 ya está disponible y con esta batería y esta comodidad, la propuesta es muy difícil de ignorar.