OUTDOOR
Huawei presenta la Watch GT 7 Series: 21 días de bateria, correa con una mano, pantalla de 3.000 nits y el primer modo esquí indoor de la historia
La marca china presenta, en Múnich, su nueva generación de relojes deportivos con modos de esquí en pista cubierta, alertas de voz en ciclismo y hasta 21 días de batería
David Boti
Huawei ha presentado este miércoles 2 de septiembre en la ciudad alemana de Múnich la HUAWEI Watch GT 7 Series, su nueva generación de relojes inteligentes diseñada para los amantes de las actividades al aire libre. La serie llega a España en tres modelos (GT 7 Pro, GT 7 46mm y GT 7 41mm) con una propuesta que combina materiales premium, funciones deportivas avanzadas y un seguimiento integral de la salud.
La gran apuesta de la serie es el modo esquí en pista cubierta, una primera mundial en la categoría. Sin necesidad de señal GPS, el reloj detecta automáticamente la actividad de esquí o snowboard en interior gracias a sus sensores, diferencia los descensos activos de los remontes y las cintas transportadoras, y registra distancia, velocidad, descenso total y número de giros con su radio. Para la nieve al aire libre, el dispositivo da acceso a mapas de más de 3.000 estaciones de esquí de todo el mundo, con información de dificultad de pistas y la función "Team-Up" para seguir en tiempo real la ubicación y métricas de los compañeros en pista.
El modo ciclismo estrena planificación de ascensos en tiempo real (pendiente, altitud ganada y distancia restante hasta la cima) y alertas de voz y vibración al acercarse a curvas cerradas por encima de 35 km/h. Tras la actividad, la función "Análisis de entrenamiento con IA" ofrece un resumen detallado de la sesión para ayudar al usuario a optimizar sus entrenamientos y reducir el riesgo de sobreentrenamiento.
En salud, la principal novedad es "Physical Readiness": cada mañana, el reloj muestra una puntuación de preparación física en cinco niveles (de Excelente a Necesita Atención) combinando calidad del sueño, variabilidad de frecuencia cardíaca, estado emocional y calorías activas.
El GT 7 Pro encabeza la gama con carcasa de titanio aeroespacial, bisel de cerámica nanocristalina, cristal de zafiro y la nueva correa de fluoroelastómero con sistema EasyCross: liberación rápida con una sola mano, sin hebilla convencional.
La pantalla AMOLED alcanza los 3.000 nits de brillo máximo. La batería aguanta hasta 21 días en uso moderado en los modelos Pro y 46mm, y hasta 51 horas en modo trail running, es decir, podrías acabar perfectamente la prueba de UTMB sin necesidad de recargar el dispositivo.
Precios y disponibilidad en España
- GT 7 Pro: PVP 429€ · con cupón de lanzamiento 379€ (hasta 18/10)
- GT 7 46mm: PVP 299€ · con cupón de lanzamiento 249€ (hasta 18/10)
- GT 7 41mm: PVP 299€ · con cupón de lanzamiento 229€ (hasta 18/10)
El reloj está disponible también en packs especiales con correa adicional y HUAWEI FreeBuds SE 4 de regalo. A partir del 8 de octubre se incorporarán dos nuevas versiones en cuero composite.
Todos los modelos incluyen de serie HUAWEI Care Protección Total: dos años de cobertura frente a rotura de pantalla, tapa trasera, corona giratoria y reemplazo de batería si baja del 85% de capacidad, valorado hasta 200€.
El reloj también incorpora pagos sin contacto via Curve Pay y es compatible con iOS y Android.
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