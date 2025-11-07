Horarios y dónde ver el Mundial de Ironman 70.3 en Marbella

Todo listo en Marbella para acoger este fin de semana el Campeonato del Mundo de IRONMAN 70.3. La ciudad andaluza se convertirá en el punto neurálgico del deporte de resistencia, una prueba única que contará con la participación de más de 6.300 triatletas procedentes de 114 países que medirán sus fuerzas entre el 8 y 9 de noviembre.

Se trata de una cita histórica en la que todo está por decidir y habrá muchas emociones. La competición arrancará el sábado 8 con la prueba femenina en la que tomarán la salida más de 2.600 deportistas, mientras que el domingo 9 llegará el turno de los casi 3.600 hombres inscritos, que buscarán hacerse con el título mundial en las exigentes calles y paisajes de la Costa del Sol. Este Mundial, además, representa una parada clave dentro de la IRONMAN Pro Series 2025, consolidando a Marbella como un destino de referencia en el calendario internacional.

Marbella, preparada para el Mundial 70.3 de Ironman / CARLES ITURBE

Marbella será el centro del deporte mundial durante unos días. Europa será el continente con mayor representación en la prueba, con el 39% de los atletas, seguido de Norteamérica (29%) y Latinoamérica (18%). Asia y Oceanía contarán con más del 5% de competidores cada una, mientras que África y Oriente Medio completarán el 2% restante. Un mosaico deportivo que refleja la dimensión mundial del evento.

En clave española, el nombre de Reyes Estévez López vuelve a destacar entre todos. El histórico corredor de 1.500 metros, tres veces olímpico y medallista mundial, sigue ampliando su leyenda ahora en el mundo del lRONMAN. Y es que a sus 49 años, el catalán afronta un nuevo desafío en Marbella con la misma ambición de siempre: seguir superando límites. Otro nombre propio será el de Javier Mérida, referente del paratriatlón español, que afronta una nueva aventura tras una trayectoria marcada por la superación. Mérida, que perdió una pierna en un accidente de tráfico, ya ha completado cinco IRONMAN y más de diez IRONMAN 70.3, y llega a Marbella dispuesto a sumar un capítulo más a su inspiradora historia. La nota negativa será la ausencia de Marta Sánchez, que finalmente no podrá competir al no haberse recuperado a tiempo de la lesión sufrida durante el Mundial de Kona.

¿A qué hora es el Mundial de IRONMAN 70.3 en Marbella?

Sábado, 8 de noviembre de 2025 – Carrera femenina

Inicio de la carrera profesional femenina: 7:50 h (Playa Puerto Banús)

Llegada estimada de la primera profesional: 11:49 h (Playa Puerto Banús, meta)

Rueda de prensa postcarrera (profesionales): 14:15 h (Playa Puerto Banús, IRONMAN Village)

Domingo, 9 de noviembre de 2025 – Carrera masculina

Inicio de la carrera profesional masculina: 7:50 h (Playa Puerto Banús)

Llegada estimada del primer profesional: 11:24 h (Playa Puerto Banús, meta)

Rueda de prensa postcarrera (profesionales): 14:15 h (Playa Puerto Banús, IRONMAN Village)

¿Dónde ver el Mundial IRONMAN 70.3 en Marbella?