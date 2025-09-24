HOKA Val d’Aran by UTMB abre inscripciones con nueva distancia y más premios en 2026

Vielha ya respira ambiente de trail. La HOKA Val d’Aran by UTMB ha abierto inscripciones para su sexta edición, que se celebrará del 1 al 5 de julio de 2026. Consolidada como la gran final europea del circuito UTMB World Series, la cita pirenaica introduce grandes novedades: una nueva distancia de 75 km, recorridos renovados en las pruebas SKY y una bolsa de premios que la mantiene como la carrera mejor dotada de España.

Con ocho distancias que van desde los 10 kilómetros hasta los 163, HOKA Val d’Aran by UTMB invita a vivir una experiencia única en el corazón de los Pirineos. El evento reúne desafíos para todos los niveles: la VDA (163 km), la CDH (110 km), la TDL (75 km), la PDA (55 km), la EXP (32 km), la SKY Baqueira Beret (18 km), la SKY Promesas, con el mismo recorrido que la SKY Baqueira Beret, dirigida a jóvenes trail runners de 16 a 19 años, y la Vielha 10K.

Los corredores con UTMB Index válido disponen de un registro preferente de 48 horas. El viernes 26 de septiembre, a las 11:00 a.m. (CET), se abrirán las inscripciones al resto de participantes, siempre que cumplan con los requisitos de acceso correspondientes para determinadas distancias:

VDA (100M): UTMB® Index válido en categorías 100K o 100M.

UTMB® Index válido en categorías 100K o 100M. CDH y TDL (100K): UTMB® Index válido en categorías 50K, 100K o 100M.

La TDL, la gran novedad de 2026

La principal novedad de 2026 será la TDL, Termières dera Libertat (Fronteras de libertad), una carrera de 75 km (categoría 100K) y 5.100 metros de desnivel positivo, que se celebrará el 1 de julio con salida en Bossòst y meta en Vielha. Inspirada en los caminos fronterizos que durante décadas sirvieron de vía de escape en busca de libertad, la TDL rinde homenaje a la historia del valle y promete una experiencia alpina de gran belleza y exigencia técnica.

La SKY Baqueira Beret y SKY Promesas estrenan recorrido en 2026

Otra de las grandes novedades de la sexta edición de HOKA Val d’Aran by UTMB® es la modificación de los recorridos de la SKY Baqueira Beret y SKY Promesas.

En 2026 la SKY Baqueira Beret pasará a tener 18 km y 900 metros de desnivel positivo, con salida desde el Pla de Beret. Los corredores atravesarán algunos de los paisajes más emblemáticos de la Val d’Aran, como el Estanh de Baciver y los Estanhs deth Clòt der Os, antes de ascender hasta el Tuc deth Dossau (2.522 m), uno de los miradores más espectaculares del Pirineo. Una distancia que mantiene la esencia de la SKY Baqueira Beret, ideal para quienes buscan iniciarse en el mundo del trail.

Como UTMB® World Series Major, todas las pruebas de HOKA Val d’Aran by UTMB® duplicarán las Running Stones para sus finishers, aumentando las posibilidades de clasificación para las UTMB® World Series Finals (UTMB®, CCC® y OCC®) en Chamonix.

Además, los 10 primeros hombres y mujeres absolutos de la VDA, la CDH, y la PDA, junto con quienes se clasifiquen por su UTMB® Score , conseguirán plaza directa para las UTMB® World Series Finals en la categoría correspondiente. En total se otorgarán 210 accesos directos, contando con las primeras mujeres y primeros hombres de cada categoría de edad en estas mismas distancias.

HOKA Val d’Aran by UTMB®, en colaboración con HOKA, reafirma su compromiso con los corredores de élite ofreciendo los premios HOKA Prize Purse, una importante dotación económica que apoya la profesionalización del trail running.

De esta manera, los primeros hombres y mujeres en cruzar las líneas de llegada de la VDA, la CDH, y la PDA recibirán 5.000 euros, los segundos, 3.000, los terceros, 2.000, los cuartos, 1.250, y los quintos, 1.000 euros.

Con un total de 73.500 € distribuidos entre sus tres grandes distancias, HOKA Val d’Aran by UTMB® se mantiene como la carrera con la mayor dotación de premios de España.

Distancias y Running Stones 2026

VDA 163 km → 100M - 8 Running Stones

CDH 110 km → 100K - 6 Running Stones

TDL 75 km → 100K - 6 Running Stones

PDA 55 km → 50K - 4 Running Stones

EXP 32 km → 50K - 4 Running Stones

SKY 18 km → 20K - 2 Running Stones

Vielha 10K

La Val d’Aran, capital internacional del trail

Con más de 6.000 corredores de 83 nacionalidades en su última edición, y uno de los Ultra-Trail Village más importantes del país, con más de 50 expositores, y por el que pasaron más de 15.000 personas, la Val d’Aran se ha convertido en un destino clave para los amantes del trail running.

Sus paisajes espectaculares, recorridos técnicos y el ambiente único que se vive cada verano han consolidado a este evento como una cita imprescindible en el calendario internacional.