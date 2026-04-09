Hoka Speedgoat 7: la zapatilla de trail se renueva con espuma supercrítica

Hoka presenta las Speedgoat 7, la evolución de uno de los modelos más reconocidos del trail running. Diseñadas para rendir en todo tipo de superficies, desde senderos técnicos hasta terrenos embarrados, esta nueva versión refuerza su posición como referencia para corredores de montaña que buscan versatilidad y fiabilidad.

Con una estética renovada y un enfoque claro en el rendimiento, las Speedgoat 7 mantienen su ADN competitivo, pero incorporan mejoras clave. La zapatilla está pensada para quienes quieren ir un paso más allá en cada salida, adaptándose a cualquier condición sin renunciar a la comodidad ni a la eficiencia en carrera.

El gran salto llega con la incorporación de una mediasuela de EVA supercrítica, que ofrece un mayor retorno de energía y una sensación más reactiva en cada zancada. A esto se suma la suela Vibram® Megagrip con tecnología Traction Lug, que mejora el agarre y la estabilidad en terrenos exigentes, aportando seguridad incluso en condiciones complicadas.

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Especificaciones Técnicas Peso: 275gr

Drop: 5mm

Pronación: Neutra

Empeine: Ligero y transpirable. Capacidad de adaptación al correr.

Impermeable: No

Además, el modelo introduce un sistema integrado para polainas, una solución práctica para evitar la entrada de suciedad en entornos técnicos. Con este conjunto de innovaciones, las Speedgoat 7 no solo se adaptan al terreno: están diseñadas para dominarlo.