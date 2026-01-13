HOKA será el nuevo main sponsor de la Zurich Marató de Barcelona hasta 2030
La marca estadounidense se incorpora como patrocinador principal y técnico de la prueba barcelonesa en una alianza estratégica a largo plazo que refuerza la proyección internacional del maratón y eleva la experiencia del corredor
La Zurich Marató de Barcelona inicia una nueva etapa con la incorporación de HOKA como main sponsor hasta 2030. La prueba da así la bienvenida a un nuevo compañero de viaje de primer nivel, en una alianza que une a una de las marcas más influyentes del running mundial con una de las grandes capitales europeas del maratón. El acuerdo consolida la apuesta del evento por la innovación, el rendimiento y la experiencia del atleta.
La llegada de HOKA no es casual. Se trata de una marca estrechamente vinculada a la cultura runner y al alto rendimiento, con una identidad muy alineada con el espíritu de una ciudad que no deja de avanzar. Barcelona corre, HOKA impulsa: una combinación que busca llevar la carrera, y todo lo que la rodea, a un nuevo nivel en los próximos años.
Como parte de esta colaboración, todos los participantes recibirán la camiseta técnica oficial HOKA, diseñada específicamente para la Zurich Marató de Barcelona y pensada para rendir al máximo el día de la carrera. Además, durante la Expo Sports los corredores podrán descubrir una colección exclusiva HOKA x Zurich Marató de Barcelona, creada para reflejar el carácter, la energía y la identidad única de la ciudad.
Más allá del patrocinio, la alianza promete una experiencia que empieza mucho antes del kilómetro uno y se extiende más allá de la meta. Innovación, comunidad y espíritu runner se dan la mano en una unión llamada a marcar una era en la historia del maratón barcelonés. Porque hay colaboraciones que se notan desde la primera zancada. Y esta, como HOKA, se siente como volar.
- La versión del Madrid sobre el gesto antideportivo de Mbappé con el Barça
- Destitución de Xabi Alonso, en directo: última hora del despido del entrenador del Real Madrid, en vivo
- Oficial: El Real Madrid destituye a Xabi Alonso y nombra a Arbeloa como entrenador
- Lo que no se vio del Barça - Madrid de Supercopa: no todos celebraron el gol de Raphinha, el enfado madridista y los movimientos en el palco VIP
- Dembélé rechaza la propuesta del PSG: quiere cobrar el doble
- Xabi Alonso se ha cuadrado ante Florentino... Somos el hazmerreír
- Mbappé pidió a sus compañeros que no hicieran pasillo de campeón al Barça
- El gesto de Cubarsí que indigna al madridismo