HOKA será el nuevo main sponsor de la Zurich Marató de Barcelona hasta 2030

La Zurich Marató de Barcelona inicia una nueva etapa con la incorporación de HOKA como main sponsor hasta 2030. La prueba da así la bienvenida a un nuevo compañero de viaje de primer nivel, en una alianza que une a una de las marcas más influyentes del running mundial con una de las grandes capitales europeas del maratón. El acuerdo consolida la apuesta del evento por la innovación, el rendimiento y la experiencia del atleta.

La llegada de HOKA no es casual. Se trata de una marca estrechamente vinculada a la cultura runner y al alto rendimiento, con una identidad muy alineada con el espíritu de una ciudad que no deja de avanzar. Barcelona corre, HOKA impulsa: una combinación que busca llevar la carrera, y todo lo que la rodea, a un nuevo nivel en los próximos años.

Como parte de esta colaboración, todos los participantes recibirán la camiseta técnica oficial HOKA, diseñada específicamente para la Zurich Marató de Barcelona y pensada para rendir al máximo el día de la carrera. Además, durante la Expo Sports los corredores podrán descubrir una colección exclusiva HOKA x Zurich Marató de Barcelona, creada para reflejar el carácter, la energía y la identidad única de la ciudad.

Más allá del patrocinio, la alianza promete una experiencia que empieza mucho antes del kilómetro uno y se extiende más allá de la meta. Innovación, comunidad y espíritu runner se dan la mano en una unión llamada a marcar una era en la historia del maratón barcelonés. Porque hay colaboraciones que se notan desde la primera zancada. Y esta, como HOKA, se siente como volar.