HOKA recupera las Bondi 7, el icono de la máxima comodidad urbana
La mítica zapatilla de la marca vuelve este mes con una propuesta que combina amortiguación extrema, diseño atrevido y un enfoque cada vez más lifestyle
HOKA trae de vuelta uno de sus modelos más reconocibles con el relanzamiento de las Bondi 7, una zapatilla que se ha convertido en sinónimo de comodidad dentro y fuera del asfalto. Recién llegada este mes, la Bondi 7 regresa reinventada para adaptarse no solo a las largas jornadas en movimiento, sino también a los looks del día a día, reafirmando que el confort puede ser también una declaración de estilo.
Con su característica amortiguación mullida, la Bondi 7 está pensada para acompañar rutinas intensas desde primera hora de la mañana. El modelo incorpora un empeine transpirable, un cuello acolchado que mejora la sensación de ajuste y una estructura diseñada para ofrecer una pisada suave y estable durante todo el día. Su estética moderna y llamativa refuerza su papel como una zapatilla versátil, fácil de combinar y pensada para repetir.
A nivel técnico, la Bondi 7 mantiene una base simétrica de amortiguación, sin elementos prescriptivos añadidos, lo que permite al usuario disfrutar del soporte justo, sin interferencias. Además, su plataforma elevada de amortiguación suave está diseñada para reducir el impacto y ofrecer una transición más fluida en cada paso. Un regreso esperado que confirma el peso de este modelo como uno de los grandes referentes de HOKA en comodidad y diseño.
