HOKA lanza las Cielo X1 3.0, su apuesta más ligera y veloz para correr al límite

HOKA presenta las nuevas Cielo X1 3.0, las zapatillas más ligeras y rápidas desarrolladas hasta la fecha por la marca, concebidas para corredores que buscan maximizar su rendimiento en competición. Con un diseño centrado en la eficiencia energética, la propulsión y el ajuste preciso, este nuevo modelo está pensado para transformar cada zancada en velocidad y ayudar a alcanzar nuevos objetivos sobre el asfalto.

Entre sus principales innovaciones destacan la reducción de peso, una mediasuela más reactiva y la incorporación de una placa de carbono hiperpropulsora, que favorece un ritmo elevado y una transición más agresiva. La tecnología MetaRocker™ suaviza los cambios de apoyo y optimiza la dinámica de carrera, mientras que la amortiguación sensible ofrece un rebote eficaz sin penalizar la respuesta, un equilibrio clave en zapatillas de alto rendimiento.

El ajuste también juega un papel fundamental en las Cielo X1 3.0. Su malla superior envuelve el pie de forma precisa y ligera, proporcionando una sensación cercana a la de un calcetín técnico. Una combinación que ha convencido a atletas de élite como Isaac Kimeli, quien destaca su reactividad, estabilidad y capacidad para impulsar la técnica de carrera, especialmente en pruebas de carretera orientadas a la mejora de marcas personales.

Noticias relacionadas

Además, HOKA acompaña este lanzamiento con una garantía de devolución ampliada de 60 días, permitiendo a los corredores probar las Cielo X1 3.0 en entrenamientos y competición antes de decidirse definitivamente. Una apuesta clara por la confianza en el producto y por una experiencia real de rendimiento en carrera.