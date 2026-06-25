Histórico récord de inscritos para el Movistar Madrid Medio Maratón 2027 antes de lo previsto

Tras celebrar su 25 aniversario por todo lo alto, el Movistar Madrid Medio Maratón ya piensa en la edición de 2027. De hecho, abrió inscripciones días después de sus Bodas de Plata y la respuesta de los corredores no pudo ser más satisfactoria. Este miércoles la prueba ya superó la barrera de las 10.000 inscripciones en lo que supone otro hito en su historia. Y es que nunca antes había llegado a esa cifra de dorsales vendidos con nueve meses de antelación sobre la fecha oficial.

El crecimiento sostenido de las grandes carreras populares y el atractivo de una prueba con 25 años de experiencia consolidada en el calendario han confluido en esta situación. Así, una vez asignadas las 10.000 plazas de su primer plazo de inscripciones, el Movistar Madrid Medio Maratón ha abierto automáticamente el segundo periodo, que abarcará hasta el día 1 de noviembre o hasta alcanzar la cifra de los 17.000 inscritos.

Organizado por la Agrupación Deportiva Marathon, SportLife Ibérica y Atresmedia Eventos, el Movistar Madrid Medio Maratón anunció un cupo total de 30.000 dorsales para su 26ª edición. Si las previsiones se cumplen y se cuelga de nuevo el cartel de 'Sold Out', el evento batirá su propio récord de participación.

Y es que al propio hecho de celebrarse en una de las grandes capitales europeas, el Movistar Madrid Medio Maratón estrenó en 2025 un nuevo recorrido, más monumental y céntrico que nunca. Así, en este 2026 el evento repitió fórmula con este itinerario urbano tan atractivo que visita lugares como el Santiago Bernabéu, la Plaza de Castilla, la Gran Vía, la calle Montera, la Puerta del Sol, el Congreso de los Diputados, la plaza de Neptuno o el Palacio de Cibeles.

Certificado con el sello 'Silver Label' de la World Athletics, máximo organismo mundial del atletismo, el Movistar Madrid Medio Maratón se afianza como una de las principales experiencias deportivas de la capital y un desafío atlético de gran magnitud que fomenta los hábitos de vida saludables y promociona la ciudad como destino turístico deportivo.