De 2002 a hoy: la historia de Zegama, la maratón de montaña que todos quieren correr en España

Nació casi por azar. A principios de los 2000, el pequeño pueblo de Zegama buscaba un motivo para que su gente volviera a casa. La Asociación de Amigos del Aizkorri organizó una romería y luego un picnic en la montaña que desbordó expectativas. La federación guipuzcoana lanzó entonces un reto: ¿por qué no hacer una maratón de montaña? "Para la primera edición, enviamos la invitación a todos los habitantes de Zegama que vivían fuera del pueblo", recuerdan los organizadores.

Con el recorrido ya dibujado a mano por Alberto Aierbe, el 7 de julio de 2002 se celebró la primera Zegama‑Aizkorri con 226 valientes. Veinticinco años después, aquello se ha convertido en un mito del trail running. La carrera se celebra ahora en mayo y consta de 42 kilómetros y 2.736 metros de desnivel a través del macizo de Aratz y la sierra del Aizkorri.

La subida a Sancti Spiritu, con un desnivel del 30%, se ha transformado en una fiesta popular donde miles de gargantas animan a los corredores. "Es increíble cómo todo el pueblo vive el día de la carrera", asegura Mikel Legarreta, uno de los cuatro atletas que ha completado todas las ediciones.

Un joven Kilian Jornet de 19 años hizo su debut en 2007 / ZEGAMA AIZKORRI

La Zegama enseguida dio el salto a la élite. "En la segunda edición entró en la Copa de España; en la tercera, en la Copa del Mundo", recuerda Aierbe. Ese impulso atrajo a los mejores corredores del mundo. En 2007, un joven Kilian Jornet de 19 años debutó y ganó; hoy suma once victorias y posee el récord del circuito (3:36:40). Su frase "Zegama es Zegama" se ha convertido en lema.

Sara Alonso, vencedora de la Zegama 2025 femenina / ROGER SALANOVA

Otros nombres como el de Nienke Brinkman (récord femenino de 4:16:43), Sara Alonso y Elhousine Elazzaoui, vencedores en 2025, han alimentado la leyenda y demostrado que nuevas generaciones pueden destronar a los mitos. En este 2026, vuelve Kilian Jornet y debuta una de las grandes reinas del trail running, la sueca Tove Alexandersson, que fichó por Salomon este mismo año.

Más de 11.000 solicitudes para solo 250 dorsales

Pero, más allá de los tiempos, lo que hace única a esta carrera es su alma. Hoy, más de 11.500 personas solicitan uno de los 250 dorsales disponibles (los otros 250 los reserva la organización para los élites). Los que no consiguen plaza participan en la lotería de años siguientes, acumulando posibilidades.

"La carrera ha evolucionado enormemente. En la primera edición, éramos amantes de la montaña que decidimos correr. Ahora, el nivel es altísimo. Cuando vas al monte ves más gente corriendo que caminando", reflexiona Legarreta.

La proyección mediática también ha sido clave. Desde 2011 la prueba se emite en directo; en 2022 incorporó cámaras a pie de corredor. Su entrada en la Golden Trail World Series en 2018 la consolidó como referencia global. Incluso durante la pandemia de 2020 y 2021, cuando se celebró de forma virtual, el espíritu de Zegama se mantuvo intacto.

Este año se celebra su 25ª edición

En 2026, la Zegama‑Aizkorri inaugurará la temporada del circuito mundial y celebrará su 25.ª edición el 17 de mayo. El propio Jornet ha anunciado su regreso: "Una carrera especial en un año especial. Este año se cumplen 25 años de la Zegama-Aizkorri… Para la 25.ª edición, me pareció imposible no volver".

En este pequeño pueblo vasco, habrá también una exposición en el museo local con camisetas de voluntarios, trofeos y dorsales que recorrerá la evolución de este icono.

Zegama nació de una idea sencilla y se ha convertido en la maratón alpina más deseada porque, como repiten sus habitantes y corredores, Zegama es Zegama. Su ambiente es único en el mundo del trail.