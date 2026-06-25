La historia de Jim Walmsley: el chico que se perdió en su debut en Western States y acabó ganándola cuatro veces

El error de Jim Walmsley en la Western States de 2016 es el ejemplo más conocido del ultratrail mundial. El corredor de Arizona, en su debut en la larga distancia y sin HOKA como patrocinador principal, lideraba la carrera con más de una hora de ventaja sobre el segundo clasificado siendo un 'outsider' en esat edición.

Estaba a pocos kilómetros de la meta, en la recta final de Auburn, cuando giró en una dirección equivocada. Cuando se dio cuenta y volvió al camino correcto, había perdido el tiempo suficiente para salir del top ten. Nadie sabía quién era Jim Walmsley antes de ese momento. Todo el mundo lo sabía después.

Esa imagen de un corredor sin nombre que dominaba la prueba más famosa del ultratrail hasta que un giro torcido lo sacó del mapa recorrió todas las publicaciones especializadas del mundo. Walmsley volvió al recorrido y decidió acabar la prueba andando prácticamente y acabó 20º con un tiempo de 18:45:36, a más de tres horas del vencedor de aquella edición, el estadounidense Andrew Miller (15:39:36).

Walmsley ganó la WSER en 2018, 2019, 2021 y 2024

Walmsley se convirtió en una figura antes siquiera de ganar. Y cuando ganó, lo hizo cuatro veces: en 2018, 2019, 2021 y 2024. En 2019 estableció el récord masculino de la carrera con 14 horas, 9 minutos y 28 segundos, una marca que sigue en pie.

El año pasado, Walmsley estaba en la lista de salida pero no llegó al pistón de partida. Una lesión le impidió correr una edición que acabó siendo un día americano casi completo, con Caleb Olsen ganando y Chris Myers en segunda posición. Ninguno de los dos regresa en 2026. Eso deja el campo masculino más abierto de lo que parecía hace un año, y Walmsley como el corredor con más victoria acreditada en la línea de salida.

Jim Walmsley, la joya estadounidense del trail / UTMB

A sus 36 años, el atleta de Flagstaff llega a esta edición con la motivación añadida del aniversario. Hace exactamente una década del giro equivocado. Hace exactamente un año que no pudo salir. Y la posibilidad de lograr una quinta victoria le colocaría en un territorio histórico compartido solo con Scott Jurek, que ganó siete veces entre 1999 y 2005. El podio más cercano a esa cifra en la era moderna es el propio Walmsley, con cuatro.

Sus rivales principales son Kilian Jornet, que llega con poca rodadura por una lesión de rodilla pero con el historial que todos conocen, y un grupo de corredores más jóvenes (Peterman, Troyer, Puppi, Jones) que representan la siguiente generación del ultratrail de larga distancia. La carrera no tiene un favorito tan claro como en otras ediciones. Walmsley es el más ganador, pero no el que llega en mejor forma. Jornet es el que tiene más clase, pero con la rodilla en cuestión.