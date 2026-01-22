Hernán Navales conquista la plata en el Mundial Junior de Freeride y lidera la mejor actuación española en Kappl

Kappl, Austria. Nieve dura, líneas técnicas, saltos de vértigo y una cara norte imponente como escenario. Así se vivió, el pasado 19 de enero, una nueva edición del YETI FIS Freeride Junior World Championships 2026, donde la delegación española firmó una actuación histórica. El gran protagonista fue Hernán Navales Calle, que con una bajada atrevida y perfectamente ejecutada en la categoría de snowboard masculino, se proclamó subcampeón del mundo junior. Un resultado que lo sitúa en la élite del freeride internacional y que lidera un balance colectivo brillante para el equipo español, con hasta siete riders en el Top 11 de sus categorías.

La competición, considerada la cita más importante del circuito junior de freeride, reunió en Kappl a 67 atletas de élite de 13 países. La cara de Alblittköpfe, a 2.720 metros de altitud, sustituyó a la clásica Quellspitze como escenario de la prueba. Su pendiente del 40 %, el terreno técnico y múltiples opciones de líneas creativas ofrecieron un espectáculo de altísimo nivel. Cada descenso fue evaluado por jueces expertos en cinco criterios: elección de línea, saltos y estilo, control, fluidez y técnica .

En snowboard masculino, la categoría más vibrante del día, el noruego Leo Thoresen se alzó con el oro tras una bajada cargada de freestyle: backside 360, gran cortado y un 360 con grab para cerrar. Justo detrás, Hernán Navales demostró su talento con dos 360s limpios y un control absoluto en uno de los cortados más grandes del día, exhibiendo madurez, valentía y técnica. El español firmó una bajada redonda que lo colocó en segunda posición mundial, consolidándose como una de las grandes promesas del snowboard freeride internacional. El sueco Casper Kantermo completó el podio, mientras que el también español Martxelo Urruzola cerró su participación en el Top 10, con una sólida actuación que confirma el buen momento del freeride nacional .

En snowboard femenino, la francesa Elly Dalton-Richard se llevó el título con una bajada decidida, técnica y agresiva. Pero entre las mejores estuvo la catalana Bruna Fàbrega, que terminó en una excelente 5ª posición, completando su línea con buena fluidez, control y aprovechando cada sección del terreno. La joven rider, ya habitual en competiciones del circuito europeo, confirma su progresión y su potencial a futuro.

En la modalidad de esquí masculino, el espectáculo no se quedó atrás. El neozelandés Hamish Henderson dominó con un 720 planchado y una línea fluida que le dio el oro. Pero los españoles volvieron a destacar: Laurens Jaquet Pijuanfinalizó en una meritoria 5ª posición, apostando por una bajada rápida y limpia. Muy cerca, Axel Dedieu fue 10º y Hugo Solorzano, 11º, en una de las categorías más reñidas de la jornada. Tres españoles entre los once mejores del mundo: un dato que habla de una cantera que pisa fuerte.

Por su parte, en esquí femenino, el protagonismo fue para la local Jana Hausl, que revalidó el título mundial con una actuación impecable. En representación española, Uxue Palacios firmó una solvente 8ª posición, destacando por su técnica en un terreno exigente y una línea bien construida, que le permitió posicionarse entre las mejores freeriders juveniles del planeta .

El evento fue organizado por FWT Management SA, empresa con sede en Verbier (Suiza) responsable del circuito Freeride World Tour en todas sus categorías, desde junior hasta la élite profesional. Desde 2022, el FWT forma parte de la Federación Internacional de Esquí y Snowboard (FIS), lo que ha reforzado aún más su alcance y prestigio mundial. Con estaciones colaboradoras en Europa, América y Oceanía, la cita de Kappl es uno de los puntos culminantes de la temporada para las futuras estrellas del freeride .

España cierra así su participación con unos resultados históricos: cuatro Top 5 y siete Top 11 repartidos entre las cuatro disciplinas, consolidando una generación que ya compite de tú a tú con potencias como Francia, Austria, Nueva Zelanda o Estados Unidos. Un equipo que no solo suma talento, sino también carácter, compromiso y una pasión por la montaña que se respira en cada bajada.

Para muchos de estos jóvenes, el Mundial de Kappl ha sido su primera gran prueba internacional. Para otros, un trampolín hacia nuevas metas. Pero lo que es seguro es que la edición 2026 del YETI FIS Freeride Junior World Championships quedará marcada como el despegue definitivo del freeride español en el panorama global.

Todos los resultados, fotos y vídeos de la competición están disponibles en freerideworldtour.com/junior y en las redes sociales de @fwtjunior. El futuro ya está aquí… y baja con bandera española.