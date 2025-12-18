Henriette Albon vuelve a Transgrancanaria para defender su corona

The North Face Transgrancanaria 2026 continúa elevando el nivel de su cartel élite con dos incorporaciones de peso al panorama internacional del trail running. La organización ha confirmado la presencia de la noruega Henriette Albon, vigente campeona de la modalidad Classic, y del francés Martin Kern, que debutará en la isla con la ambición de pelear por los puestos de honor en una de las pruebas más exigentes del calendario.

Ambos tomarán la salida desde la playa de Las Canteras a la medianoche del viernes 6 de marzo para afrontar los 126 kilómetros y más de 7.000 metros de desnivel positivo que atraviesan Gran Canaria de norte a sur, un recorrido que exige resistencia, gestión y experiencia en terrenos técnicos.

Henriette Albon, la campeona que vuelve a por más

Albon regresa a la isla con un objetivo claro: repetir el triunfo logrado en 2025, cuando se impuso con autoridad tras completar el recorrido en poco más de 15 horas. La corredora noruega, de 34 años y miembro del equipo Isfjorden IL, llega avalada por un índice ITRA de 761 y un excelente estado de forma, refrendado esta temporada con su victoria en el Trail du Saint-Jacques by UTMB.

Su trayectoria la ha consolidado como una de las grandes especialistas en larga distancia, con triunfos destacados en Ultra-Trail Snowdonia by UTMB 2024 y Festival des Templiers 2023, además de una notable regularidad en pruebas de máximo nivel internacional.

“Cuando crucé la meta en 2025 sentí un gran alivio, porque en una carrera tan larga cualquier cosa puede pasar hasta el último kilómetro”, recuerda Albon. “Vuelvo porque fue una victoria real, contra las mejores corredoras del mundo, y espero una batalla aún más dura en 2026”.

Martin Kern se estrena en Gran Canaria con ambición

Junto a ella estará Martin Kern, uno de los nombres más sólidos del ultratrail europeo en los últimos años. El francés, de 37 años y corredor del equipo Arc’teryx, cuenta con un índice ITRA de 852 y aterriza en Gran Canaria tras firmar actuaciones destacadas como su segundo puesto en la MIUT Madeira Island Ultra-Trail 2024 o su cuarta posición en MaXi-Race.

Su palmarés incluye, además, un cuarto puesto en TDS, la victoria en Marathon du Mont-Blanc 2021 y triunfos de ultradistancia en Oceanía como Northburn 100 Miler y Great Southern Endurance Run, pruebas que refuerzan su perfil como corredor resistente y competitivo en recorridos largos.

Los nombres de Albon y Kern se suman a una Classic que ya cuenta con corredores confirmados de primer nivel como Tom Evans, Katharina Hartmuth, Josh Wade y Maite Maiora, configurando uno de los carteles más atractivos de la historia reciente de la prueba.

The North Face Transgrancanaria se celebrará del 4 al 8 de marzo de 2026, consolidando un año más su estatus como una de las grandes citas del trail running mundial.