SALUD
Helena Recalde, entrenadora, desmonta el mito de la "ventana de los 30 minutos" para comer rápido tras entrenar
¿Hay que comer inmediatamente después de hacer ejercicio para maximizar el entrenamiento? La entrenadora Helena Recalde responde.
La creencia de que hay que comer inmediatamente después del ejercicio para maximizar ganancias musculares ha dominado el mundo del fitness durante años. Helena Recalde, entrenadora personal, junto a la nutricionista Laura Jorge, aclaran que esa famosa "ventana de los 30 minutos" es un mito exagerado, y lo importante es la alimentación global del día.
El origen del mito y por qué no es tan estricto
La idea surgió de estudios en deportistas de élite con entrenamientos intensos y depleción de glucógeno, donde reponer nutrientes rápido ayuda a la recuperación. Sin embargo, para la mayoría (gente que entrena por salud o forma física), los músculos siguen sensibles a proteínas y carbohidratos hasta 24-48 horas después.
Recalde indica que no hace falta atragantarse en el gimnasio; el cuerpo absorbe bien los nutrientes si se come en un rango flexible de horas. Así que no, el famoso mito de los 30 minutos puede borrarse por completo a no ser que seas un deportista de élite.
Cuándo y qué comer después
Si no has comido las 2 o 3 horas anteriores al entrenamiento, ingiere algo en los siguientes 30 o 60 minutos: mezcla de proteínas (20-30g) y carbohidratos (40-60g) para reponer glucógeno y reparar fibras. Ejemplos: yogur griego con frutas y miel, tortilla con pan integral, salmón con arroz y verduras, o batido de proteína con plátano.
Si comiste antes del entrenamiento, puedes esperar hasta 2 horas sin problema a volver a ingerir algún alimento. Recalde y Jorge recomiendan ajustar al tipo de sesión: para fuerza, enfócate en proteínas; para cardio largo, más carbohidratos.
Alimentarte bien acelera la recuperación, reduce la fatiga y optimiza la hipertrofia, pero el tiempo estricto no es decisivo para el 90% de practicantes. Varios estudios confirman que la ventana anabólica dura horas, no minutos, priorizando la consistencia diaria.
Evita errores como saltarte comidas o depender solo de suplementos también es clave. No olvides priorizar el descanso, la hidratación (500-750 ml post-entreno) y comidas equilibradas todo el día (6-8g carbohidratos/kg para entrenos moderados).
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