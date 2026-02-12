Heather Vicent, podóloga, revela qué zapatillas hay que evitar para correr: "Estamos viendo más lesiones"

Las zapatillas son uno de los elementos más importantes para los corredores. El running es un deporte que requiere el equipamiento adecuado para obtener los mejores resultados y prevenir lesiones. Por este motivo, es importante utilizar el calzado adecuado para potenciar tu rendimiento y cuidar la salud de tus pies.

En los últimos años, salir a correr se ha convertido en una de las actividades físicas más populares. Mientras, se ha producido una evolución considerable en materiales, diseño y biomecánica, para conseguir las mejores zapatillas.

Sin embargo, la forma en que pisamos al correr es un factor fundamental para escoger las zapatillas de running más adecuadas. "Estamos viendo más lesiones en los corredores, y muchas tienen que ver con el tipo de zapatillas que usan", alerta Heather Vincent.

La doctora Vincent es podóloga y especialista en rendimiento deportivo para la Universidad de Florida. Recientemente, la experta ha publicado un estudio junto a otros investigadores de la Facultad de Medicina y Salud Pública de la Universidad de Florida.

La investigación se ha publicado en 'Frontiers in Sports and Active Living' y los resultados han determinado una relación entre el tamaño del tacón de la zapatilla y las lesiones deportivas. Últimamente, se ha extendido la moda de escoger el calzado por su grosor, pensando que más es mejor.

No obstante, este estudio sugiere que los corredores que utilizan zapatillas de tacón algo tienen más probabilidades de sufrir una lesión que aquellos que corren con una suela más plana. Además, los tacones gruesos podrían dificultar la precisión de la pisada.

Ahora bien, la doctora Vincent alerta que la transición entre los diferentes calzados debe producirse de forma gradual: "Tuve que aprender a dejar de usar zapatillas de tacón alto y grandes dimensiones y usar algo con una amortiguación más moderada y trabajar el fortalecimiento de los pies".

"Puede tardar hasta seis meses en sentirse de forma más natural, es un proceso progresivo", detalla la especialista. El estudio se ha realizado con la información de más de 700 corredores en un periodo de seis años. Entre los datos, se incluye el tipo de calzado y el historial de lesiones.

Según el informe, las zapatillas de running con tacón más grueso producía confusión entre los corredores: "El calzado se encuentra entre el pie y el suelo, y características como un gran desnivel entre el talón y la punta hacen que sea más difícil para los corredores identificar cómo están impactando sobre el suelo".

En este contexto, resulta más complicado identificar la pisada y disminuir el riesgo de sufrir una lesión en el futuro. "Los corredores que detectaron correctamente el impacto del mediopié o del antepié tenían zapatillas muy diferentes: menor desnivel entre talón y punta, más livianos y puntera más ancha", sentenció.