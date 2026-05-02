Harvard lo confirma: este es el mejor ejercicio para que las mujeres de 50 años ganen fuerza

Si eres mujer y tienes más de 50 años, debes saber que los ejercicios con pesas y gimnasio que haces regularmente pueden no ser lo más efectivo en todos los casos. Así lo ha sugerido un nuevo estudio de los científicos de Harvard.

Por qué debes empezar a hacer aquagym

Lo que han podido hallar los expertos es que el aquagym, los ejercicios que se realizan en el agua, pasan a ser de las mejores opciones posibles si lo que se desea es ganar fuerza a partir de una edad más avanzada.

El motivo de que el ejercicio sea tan recomendable es que, para comenzar, es de bajo impacto para el cuerpo. Es decir, la flotación y la resistencia del agua reducen el impacto en las articulaciones y, por ende, evita posibles lesiones.

Asimismo, permite trabajar en conjunto músculos y resistencia. Además, también ayuda a activar nuestro core (el núcleo del cuerpo) así como también el suelo pélvico. Y por si todo esto fuera poco, facilita nuestra respiración además del control corporal.

Ni pesas ni caminar: el ejercicio que recomiendan para mayores de 65 y reduce el riesgo de caídas / sport

La razón de que a partir de los 50 años se recomiende tanto este tipo de ejercicio es que se produce una pérdida gradual del estrógeno, lo que se traduce en una reducción muscular que a su vez facilita que se puedan sufrir lesiones.

Dado que por esa misma razón el cuerpo responde cada vez peor a esfuerzos mayores, trabajar en el agua permite que uno no se resienta tanto durante el entrenamiento. Es tanto un ejercicio como una especie de 'tratamiento' a su vez.

Es decir, lo que plantean desde Harvard es que es recomendable cambiar los hábitos de trabajo físico a medida que se ganan años. No es cuestión de dejar de activarse como hasta entonces, sino de entender qué es lo que más beneficia al cuerpo.

Así que ya sabes, si estás empezando a notar que hacer ejercicio se te hace cada vez más complicado pero, al mismo tiempo, más necesario, intenta probar el aquagym. Es una forma de seguir ganando fuerza sin castigar las articulaciones.