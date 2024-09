“Me gustaría poder dedicarme 100% al trail y llegar a ser deportista profesional”

Daniel Castillo (Tarragona, 2000) es un joven corredor de trail running del equipo Wild Trail Project y además es entrenador personal. Su vida está centrada en el deporte, ya sea planificando los entrenamientos de sus atletas o preparándose para competir al más alto nivel en carreras por montaña. Pese a su juventud ya ha obtenido buenos resultados en pruebas de distancia maratón, como su reciente séptimo puesto en la OCC de la HOKA UTMB Mont-Blanc, una tercera posición en la Val d’Aran by UTMB o una medalla de plata en la Trail 100 Andorra by UTMB.

Ha pasado una semana desde tu participación en la OCC con un top 10. ¿Con los días valoras todavía más este resultado?

Al final era un resultado que íbamos buscando y no sabíamos si iba a salir o no, y a medida que iban pasando los días y las horas al final asimilas un poco más todo lo que has ido logrando, el trabajo que hay detrás y es una manera de auto premiarte tú mismo después de este resultado que estabas buscando.

¿Con qué te quedas de tu semana en Chamonix?

Los días previos con el equipo, sobre todo, ya que al final es la manera de pasar las horas, porque al final lo que haces es entrenar lo justo y necesario para llegar lo más preparado posible y recuperado después de una preparación específica. Esas horas con los compañeros o amigos de otros equipos hace que los días pasen más rápidos. También me quedo con ese kilómetro hasta llegar a la línea de meta, porque iba solo y lo pude disfrutar muchísimo y, además, por el hecho de disfrutar de llegar en las primeras posiciones en una carrera de este nivel.

¿Estás de acuerdo con la frase “todo el mundo quiere estar en UTMB”, aunque a veces sea criticado?

Al final decimos que es la meca del trail y que es la carrera más importante que existe en el trail running, entonces todos los corredores quieren estar ahí. Por suerte o por desgracia a día de hoy se ponen unos requisitos que hasta los atletas de élite deben cumplirlos, y tampoco es tan fácil llegar hasta esta carrera. Y una vez lo has conseguido solo nos queda intentar disfrutar de esa semana, porque la verdad es que es un evento muy grande e importante.

Cuéntanos un poco sobre ti. Tu vida está muy centrada en deporte, combinado tu carrera como corredor con tu profesión como entrenador personal...

Tengo la suerte de que me permite compaginar la vida deportiva con la parte profesional de ser entrenador y como está muy vinculado al mismo deporte, como es el trail running o el running, eso hace que mi día a día vaya muy relacionado a las necesidades. Gracias a poder tener esa libertad horaria en mi ámbito laboral como entrenador personal, eso me permite poder entrenar en las mejores condiciones de terreno y climatológicas en la búsqueda de intentar sacar el máximo rendimiento como atleta. Y estar en lo más alto posible a nivel deportivo me ayuda mucho a intentar transmitir todo esto a mi comunidad como entrenador para intentar ayudar a esas personas a lograr cualquier objetivo que se propongan.

¿Aspiras a ser profesional del trail?

A día de hoy no soy un atleta profesional, porque no me permite poder vivir ni tener una libertad financiera gracias solo a los patrocinadores. La verdad es que es una ayuda y es importante esa ayuda externa, pero es vital por mi parte estar trabajando día a día en un trabajo que me apasiona y me encanta. Tengo la gran suerte de poderme dedicarme a algo que me gusta. Me gustaría poder dedicarme al 100% al trail y llegar a ser deportista profesional. Llevamos muchos años trabajando en busca del mejor resultado posible y estar en el mejor estado de forma. Llevo diez años practicando este deporte y considero que estos tres o cuatro últimos años hemos dado el salto y esta temporada considero que es de diez y no me he bajado del podio. Finalizar en séptima posición en una carrera de lo más importante del mundo me podría abrir grandes puertas y espero que sea así.

¿Sientes que partes con desventaja para competir con los corredores que sí que se dedican al 100% al trail?

Más que como una desventaja al no poder sacar el máximo jugo posible no lo considero así, ya que en este deporte necesitas unas zapatillas buenas y un terreno para poder ir a entrenar y depende mucho de tu cuerpo. En este sentido, al final puedes sacrificar muchas cosas e intentar lograrlo o buscarlo. Creo que no estoy en desventaja, pero sí que hay muchas cosas alrededor del deportista que dedicándose al 100% al deporte puede marcar mucho la diferencia o tener mejor rendimiento respecto de una persona que está trabajando. Aunque estemos trabajando y tengas que combinarlo con el deporte puedes tener muy buenos resultados y ser de los mejores del mundo, pero por otro lado con esa ayuda y dedicación profesional vas a poder marcar la diferencia.

¿Antes de practicar el trail running hacías otros deportes?

Toda mi vida he sido y sigo siendo un apasionado del futbol. En 2014 por cosas de la vida y porque en mi casa mi padre también practicaba el trail running eso hizo que empezara a correr. Siempre hemos estado relacionados con la montaña, con el senderismo. En 2014 decidí dejar el futbol de un lado y empezar a correr. Llevo diez años corriendo y hemos ido quemando diferentes etapas deportivas y personales para llegar a ser la persona que soy.

Desde tu faceta como entrenador, ¿has notado un aumento de personas interesadas en practicar deporte? ¿Es una moda o crees que es una tendencia en aumento?

Es una tendencia que a día de hoy está yendo en aumento y no se ve dónde puede acabar esta línea de crecimiento de este deporte. Es muy bueno y positivo, tanto para los deportistas profesionales como los amateurs. En mi caso como entrenador espero que nos podamos beneficiar en ofrecer un buen servicio y nos ayudemos y por otro lado si se logra que el trail sea olímpico a lo mejor marca un antes y un después, pero habrá que ver qué pasa en los próximos años y cuál es la evolución del trail running.

Y, por último, se habla mucho del trail como un deporte con espíritu solidario entre los participantes...

Es muy diferente a cualquier otro deporte, hay una gran comunidad y un gran vínculo, es como una familia donde a veces nos vemos los atletas solo seis u ocho veces al año y parece que nos estemos viendo cada día. Y no solo eso, es de los pocos deportes en el cual puede estar en la línea de salida el mejor del mundo y el último clasificado de la carrera. Esto hace que sea un deporte único que lo haga más sano y pueda marcar la diferencia en este sentido. También es verdad que antes era más familiar y había más carreras de pueblo con pequeños grupos y, poco a poco, ha ido creciendo y vemos mega marcas y grandes circuitos. Pero no considero que sea malo, lo contrario, es algo de lo que nos estamos beneficiando todo el mundo y se están logrando carreras para ir a correr que antes era imposible y así conocer nuevos sitios.