Guille Cano, entrenador de personas mayores: "Pilar, con 90 años, está haciendo una de las mejores inversiones de su vida"

Es necesario que las personas mayores hagan ejercicio. El principal motivo es que, de lo contrario, mantener la independencia física con el paso de los años puede convertirse en un verdadero desafío. Y así habla de ello el entrenador Guille Cano.

Un entrenador explica por qué es importante que las personas mayores hagan ejercicio

Guille es un experto en preparación física que trabaja mucho con personas mayores. Y hace una afirmación que muchos pueden considerar sorprendente: hacer peso muerto no es peligroso, la fragilidad física sí que lo es.

Para argumentar esto pone el ejemplo visual de Pilar, una mujer de 90 años a la que ayuda con sus entrenamientos. Y es que en el vídeo de una de sus más recientes sesiones puede verse cómo Pilar completa varias repeticiones de peso muerto bajo la supervisión de Guille.

"Pilar está haciendo una de las mejores inversiones de su vida: músculo", señala Guille. Y es que a la edad de Pilar los entrenamientos no son una cuestión de estética, es una necesidad derivada del bienestar físico.

El entrenador recuerda que con el paso de los años se produce una pérdida progresiva de masa y fuerza muscular que puede desembocar en sarcopenia. Precisamente por ello, el entrenamiento de fuerza adquiere especial importancia para conservar la musculatura y la capacidad funcional.

Un deportista senior hace flexiones / Freepik.

"Levantar pesas de forma controlada es la mejor medicina para mantener la independencia", enfatiza Guille. Y ahí hay una expresión clave que hay que tener muy en cuenta en toda esta recomendación: de forma controlada.

De igual forma que se ha dicho que no hay que trabajar por la estética a partir de ciertas edades, tampoco hay que asumir que toda actividad física deba realizarse a una intensidad elevada.

La clave en el proceso es encontrar una rutina, una serie de ejercicios que se puedan ejecutar adaptados a la condición física de la persona y que poco a poco ayuden a conservar una musculatura que contribuya a mantener la autonomía durante el mayor tiempo posible.

Ciclista senior / PEXELS.

El último mensaje de Guille es clave también: "si ella puede, tú también". El mensaje pretende demostrar que una edad avanzada no tiene por qué convertirse automáticamente en una barrera para entrenar, aunque el ejercicio siempre debe adaptarse a la condición física de cada persona.

Pero la clave está ahí: en ponerse a trabajar cuanto antes mejor para que al llegar a la edad de Pilar, no se tenga que trabajar de cero. Porque sí, empezar a los 90 años es posible, pero el proceso será mucho más sencillo si ya hay una base sólida.

En definitiva, Guille Cano utiliza el ejemplo de Pilar para dejar clara una idea: la edad avanzada no tiene por qué impedir el entrenamiento de fuerza. Incluso ejercicios como el peso muerto pueden formar parte de una rutina a los 90 años si se adaptan a las capacidades individuales y se ejecutan de forma controlada.