Guía de zapatillas de running para principiantes

El running esta de moda y no es una novedad. Muchos corredores se estrenan en esta disciplina y la primera gran decisión siempre es la misma: ¿qué zapatillas eligo? En este caso Manu Sanchez, fundador de Expert Run Lab, nos trae una guia para los que están dando sus primeros pasos.

Con la oferta actual es fácil caer en la tentación de pensar que lo más caro o lo más llamativo, zapatillas con placa de carbono o diseños “racing”, será también lo más adecuado. Sin embargo, Sanchez menciona que “para quien se inicia, ese tipo de modelos suelen ser más exigentes, menos estables y pensados para ritmos rápidos. La clave es sencilla: empezar con unas zapatillas de entrenamiento diario, cómodas, amortiguadas y seguras. Esta es la base. Las de competición ya llegarán más adelante”

Protección y comodidad, lo primero

Lo primero que hay que tomar en cuenta no es la velocidad, sino la protección y la sensación de confort. Segun Manu: “La clave está en acumular kilómetros con continuidad, sin prisas. Una zapatilla que acompañe en rodajes suaves y progresivos será la mejor aliada para crear hábito y evitar lesiones.” Lo más común es que un corredor que acaba de empezar se mueve en ritmos tranquilos, en estos casos, los modelos de entrenamiento actuales han mejorado mucho, con el avance de la tecnología hoy son más ágiles y reactivos que antes lo suficiente para comenzar y progresos en una primera etapa.

Qué características buscar

Partiendo de lo anterior, hay ciertos aspectos técnicos que conviene valorar para acertar en la elección. Según anuncia Manu: “lo primero es que la zapatilla ofrezca amortiguación, estabilidad y seguridad, los tres pilares básicos para iniciarse”. Aunque no sean lo más determinante, la durabilidad y la versatilidad también suman: una zapatilla que aguante kilómetros y sirva, tanto para correr a ritmos más suaves, como algo más vivos, es un plus. Un drop alto es más adecuado para corredores que aterrizan con el talón, ya que ofrece más amortiguación en esta zona, ayuda a absorber el impacto y aporta un extra de estabilidad, algo especialmente útil en fases de fatiga. Además protege gemelos, sóleo y tendón de Aquiles.

El peso del corredor también influye: “alguien más pesado agradecerá modelos con mayor soporte y recorrido de espuma para mitigar el impacto en cada zancada, mientras que un corredor ligero puede sentirse más cómodo con opciones más ágiles y menos voluminosas”, sentencia Sánchez.

En esta oportunidad lo es mejor olvidarse de las placas de carbono: aunque suenen atractivas y cada vez están más presentes en modelos de entrenamiento, suelen estar diseñadas para ritmos rápidos y competiciones, son más exigentes con la musculatura y no aportan beneficios reales en esta fase.

Modelos recomendados para empezar

ASICS Novablast 5: Su misión es acumular kilómetros con protección pero también es capaz de rendir a ritmos vivos al mismo tiempo.

Brooks Ghost 17:un clásico, tacto medio, gran estabilidad y durabilidad, un seguro para el día a día.

Adidas Supernova Rise 2: Una apuesta firme y estable (gracias a sus Support Rods, que proporcionan estabilidad), un modelo ideal para quienes no buscan un modelo de perfiles tan maximalista.

Nike Pegasus 41: mantiene su fama de “cumplidora en todo”: quizá no sea la mejor en nada concreto, pero es versátil, equilibrada y fácil de recomendar, con un drop de 10 mm.

En definitiva, si te estás iniciando en el running la clave es la paciencia: no se trata de correr rápido, sino de ser constante. La continuidad es lo que marcará la diferencia, y para lograrla lo primero es evitar las lesiones. Con eso bajo control, las mejoras llegarán de manera natural.

Elegir bien a tus compañeras de kilómetros puede ser decisivo: una zapatilla adecuada no solo te dará protección y confianza, sino que también te ayudará a disfrutar de cada salida y a mantener la motivación viva para seguir sumando kilómetros.