Guía del UTMB Mont-Blanc 2026: distancias, desnivel, horarios y las ocho carreras de Chamonix

El UTMB Mont-Blanc vuelve a convertir los Alpes en el centro mundial del trail running. Del lunes 24 al domingo 30 de agosto de 2026, más de 10.000 corredores participarán en las ocho carreras que componen una semana que va mucho más allá de la prueba reina del viernes. UTMB, CCC y OCC ejercen como Finales de las UTMB World Series, pero alrededor de ellas conviven desafíos tan distintos como la salvaje PTL, la técnica TDS, la popular MCC o los formatos "cortos" de ETC y YCC.

Para el trail español será además una semana especialmente importante. Chamonix concentrará a algunos de los mejores corredores del país, repartidos entre distintas distancias, aunque la gran ausencia será Kilian Jornet (NNormal), que ya ha confirmado que no tomará la salida del UTMB por su lesión de rodilla y que tendrá que pasar por quirófano. Aun sin el catalán, el programa ofrece competición prácticamente ininterrumpida desde el lunes hasta el domingo.

El UTMB sigue siendo la prueba que da nombre y dimensión internacional al evento. La edición de 2026 tendrá 174 kilómetros y 9.900 metros de desnivel positivo, con salida desde Chamonix el viernes 28 de agosto a las 17:45 horas en España y un tiempo máximo de 46 horas y 45 minutos. El recorrido completa la vuelta al Mont-Blanc atravesando Francia, Italia y Suiza antes de regresar a Chamonix.

Ese desnivel supone aproximadamente 56,9 metros positivos por cada kilómetro, una cifra que ayuda a comprender la exigencia pero que no cuenta toda la historia. El UTMB mezcla grandes ascensiones alpinas, largas bajadas, una noche completa para la élite y dos para buena parte del pelotón, además de una gestión física y mental que convierte los 174 kilómetros en algo muy diferente a una simple carrera larga. La organización mantiene además la posibilidad de ajustar distancia y recorrido en función de las condiciones del terreno.

El recorrido de la prueba reina de UTMB para 2026 / UTMB

TDS, 145 kilómetros y una densidad de desnivel todavía mayor

La semana competitiva comenzará el lunes 24 y una de sus primeras grandes citas llegará casi a medianoche. La TDS, acrónimo de Sur les Traces des Ducs de Savoie, arrancará desde Courmayeur a las 23:50 con 145 km y 9.500 m+. La organización la define por su carácter técnico y salvaje, con paso por el Beaufortain y puntos como el Pas d'Outray. El límite para completarla será de 44 horas y 55 minutos.

Su relación desnivel/distancia alcanza aproximadamente 65,5 m+/km, superior incluso a la del propio UTMB. Por eso la TDS puede considerarse, kilómetro por kilómetro, una de las propuestas más agresivas de toda la semana. No da la vuelta completa al Mont-Blanc y no forma parte de las tres Finals, pero deportivamente tiene poco que envidiar a la prueba reina.

CCC y OCC: las otras dos Finales del circuito mundial

La CCC será la Final 100K de las UTMB World Series. Se disputará el viernes 28 desde Courmayeur, con salida de la élite a las 09:00, y presenta 101 kilómetros y 6.050 m+. Los corredores cruzarán de Italia a Suiza y posteriormente a Francia para terminar bajo el arco de Chamonix. Son prácticamente 60 metros positivos por kilómetro, de modo que sigue siendo una prueba de montaña completa pese a quedar bastante por debajo del UTMB en distancia.

La OCC presenta en 2026 una de las novedades importantes del programa. Su nuevo recorrido crece hasta 60 km y 3.500 m+, con salida el jueves 27 desde Orsières. Los élites partirán a las 08:15 y después llegarán las diferentes oleadas. La modificación del trazado introduce una carrera algo más larga que en años anteriores y mantiene su condición de Final de 50K.

Sara Alonso, campeona de la PDA / Diego de la Iglesia

La nueva OCC tendrá alrededor de 58,3 m+/km. Su perfil incluirá la subida hacia Tête de Balme antes de alcanzar Vallorcine, Col des Posettes, Le Tour, Argentière y finalmente Chamonix. La Flégère desaparece del recorrido de 2026, lo que cambia uno de los finales tradicionales que habían caracterizado la carrera.

PTL: 300 kilómetros y 25.000 metros de desnivel positivo

La carrera más extrema en cifras no es el UTMB. La PTL, Petite Trotte à Léon, comenzará el lunes 24 a las 08:00 desde Chamonix y plantea aproximadamente 300 kilómetros y 25.000 m+, con un máximo de 151 horas. Se disputa por equipos y sobre itinerarios elevados sin el marcaje convencional de una carrera de trail, lo que obliga a gestionar orientación, autonomía, sueño y estrategia durante varios días.

La proporción alcanza unos 83,3 m+/km, la mayor de las pruebas principales del programa. Pero reducir la PTL a ese dato sería insuficiente: su filosofía se acerca más a una expedición alpina competitiva que a una carrera clásica, y la propia organización coloca el compromiso mental, el espíritu de equipo y los valores de montaña en el centro de la prueba.

MCC, la carrera de los habitantes y voluntarios

También el lunes se disputará la MCC, que une Martigny-Combe con Chamonix. Serán 40 km y 2.350 m+, con salida a las 10:00 y diez horas de tiempo máximo. Su particularidad es social: está especialmente vinculada a habitantes de la región, voluntarios y colaboradores del UTMB. De hecho, en 2026 el 58% de los dorsales están reservados a corredores locales, mientras otro 30% se destina a voluntarios.

Con cerca de 58,8 m+/km, tampoco es una carrera sencilla pese a su carácter más popular. La MCC permite vivir desde dentro la semana UTMB sin necesidad de afrontar las grandes ultras, pero mantiene suficientes kilómetros y desnivel como para exigir experiencia de montaña.

ETC y YCC, 15 kilómetros que esconden 1.200 m+

El martes 25 llegará el turno de los formatos más cortos. La ETC, Experience Trail Courmayeur, ofrecerá 15 km y 1.200 m+ alrededor de Courmayeur. La élite saldrá a las 14:00 y las sucesivas oleadas continuarán hasta las 14:40. Su relación de 80 m+/km demuestra que “corto” no significa fácil. La propia organización calcula 27 kilómetros-esfuerzo al incorporar el desnivel a la distancia física.

La YCC comparte la referencia de 15 km y 1.200 m+, pero está destinada a jóvenes nacidos entre 2007 y 2012. La primera carrera comenzará el martes a las 11:00 en Courmayeur, mientras que los 200 mejores disputarán al día siguiente en Chamonix la denominada YCC The Revenge. De este modo, el evento incorpora también una competición específicamente diseñada para la nueva generación del trail.

Jan Torrella, la figura española del trail / UTMB

De los 700 corredores de 2003 a más de 10.000

El crecimiento explica buena parte de lo que representa hoy el UTMB Mont-Blanc. La primera edición del evento, en 2003, nació alrededor de una sola carrera y unos 700 participantes. Más de dos décadas después, la organización habla de más de 10.000 corredores durante la semana del Mont-Blanc.

La dimensión actual obliga además a distinguir entre “el UTMB” como evento y “el UTMB” como carrera. UTMB Mont-Blanc es la semana que agrupa las ocho competiciones; UTMB es únicamente la prueba de 174 kilómetros que comienza el viernes por la tarde. CCC y OCC completan las tres Finales de las UTMB World Series, mientras TDS, PTL, MCC, ETC y YCC mantienen identidades y sistemas de acceso propios.

Una de las particularidades de 2026 será también ambiental. En el UTMB, una de las dos linternas frontales obligatorias deberá disponer de modo de luz roja para atravesar un sector de la Réserve des Contamines-Montjoie. Es una medida específica de esta edición que conviene diferenciar del resto del material obligatorio y que afectará a todos los corredores de la prueba reina.

Las 8 carreras del UTMB Mont-Blanc 2026, de un vistazo

PTL: 300 km, 25.000 m+, 83,3 m+/km. Salida: lunes 24 de agosto a las 08:00.

300 km, 25.000 m+, 83,3 m+/km. Salida: lunes 24 de agosto a las 08:00. MCC: 40 km, 2.350 m+, 58,8 m+/km. Salida: lunes 24 de agosto a las 10:00.

40 km, 2.350 m+, 58,8 m+/km. Salida: lunes 24 de agosto a las 10:00. TDS: 145 km, 9.500 m+, 65,5 m+/km. Salida: lunes 24 de agosto a las 23:50.

145 km, 9.500 m+, 65,5 m+/km. Salida: lunes 24 de agosto a las 23:50. YCC: 15 km, 1.200 m+, 80 m+/km. Salida: martes 25 de agosto a las 11:00.

15 km, 1.200 m+, 80 m+/km. Salida: martes 25 de agosto a las 11:00. ETC: 15 km, 1.200 m+, 80 m+/km. Salida: martes 25 de agosto a las 14:00.

15 km, 1.200 m+, 80 m+/km. Salida: martes 25 de agosto a las 14:00. OCC: 60 km, 3.500 m+, 58,3 m+/km. Salida: jueves 27 de agosto a las 08:15.

60 km, 3.500 m+, 58,3 m+/km. Salida: jueves 27 de agosto a las 08:15. CCC: 101 km, 6.050 m+, 59,9 m+/km. Salida: viernes 28 de agosto a las 09:00.

101 km, 6.050 m+, 59,9 m+/km. Salida: viernes 28 de agosto a las 09:00. UTMB: 174 km, 9.900 m+, 56,9 m+/km. Salida: viernes 28 de agosto a las 17:45.

Las cifras muestran también una paradoja interesante: el UTMB es la carrera más prestigiosa, pero no es la más extrema por densidad de desnivel. PTL, ETC, YCC y TDS presentan más metros positivos por kilómetro. Lo que diferencia a la prueba reina es la combinación de 174 km, casi 10.000 m+, una o dos noches en montaña, tres países y la presión deportiva de una Final mundial.

Dónde ver el UTMB Mont Blanc 2026 en directo, online y por TV

El HOKA UTMB Mont-Blanc ofrecerá seguimiento en directo de sus principales carreras a través de sus plataformas oficiales como el canal de Youtube y también 'live tracking' a través de la app LiveTrail. La organización irá concretando la cobertura audiovisual de cada prueba durante la semana del evento.

Desde SPORT te contaremos todo lo que suceda en el UTMB Mont-Blanc 2026, con las previas de cada carrera, horarios, favoritos, participación española, meteorología, resultados y el desarrollo en directo de las principales pruebas desde Chamonix.