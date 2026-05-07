Guía completa de la Transvulcania 2026: recorridos, horarios, favoritos y dónde ver en directo y online

La Transvulcania adidas 2026 ya está aquí. La carrera de los volcanes vuelve a convertir La Palma en uno de los grandes epicentros mundiales del trail running con una edición que llega cargada de cifras de impacto, recorridos de máxima exigencia y una lista de favoritos de auténtico nivel internacional. La decimosexta edición de la prueba se celebrará entre el miércoles 6 y el sábado 9 de mayo, con la Ultramaratón, la Maratón, la Media Maratón, el Uphill, la Kids-Junior y la modalidad Joëlette como grandes protagonistas.

La prueba llega, además, con récords antes incluso de empezar. La organización habilitó más de 3.000 plazas para las distintas modalidades competitivas y los dorsales volaron, hasta el punto de generar una lista de espera de alrededor de un millar de corredores. En los listados de participantes figuran deportistas de más de 50 nacionalidades y estarán representados los cinco continentes, una muestra del peso global que ha alcanzado la carrera palmera.

El gran foco estará puesto, como siempre, en la Ultramaratón Transvulcania adidas. La carrera reina se disputará el sábado 9 de mayo, con salida a las 6:00 horas desde el Faro de Fuencaliente y meta en Los Llanos de Aridane. Serán 73,06 kilómetros, con 4.350 metros de desnivel positivo y 4.057 negativos, en un recorrido que asciende desde el nivel del mar hasta el Roque de los Muchachos, a más de 2.400 metros de altitud, antes de lanzarse hacia Tazacorte y terminar en la Plaza de España de Los Llanos.

La Transvulcania, éxito total de inscripciones / IAN CORLESS

En categoría masculina, uno de los grandes nombres será Luis Alberto Hernando, todavía poseedor del récord de la prueba con 6:52:37 desde 2015. Junto a él aparecen nombres de enorme peso como Petter Engdahl, Nadir Maguet, David Sinclair, Andreas Reiterer, Rui Ueda, Robbie Simpson, Bart Przedwojewski, Pablo Villa o Zaid Ait Malek.

En mujeres, el cartel también apunta alto con Blandine L’Hirondel, Azara García, Daniela Oemus, Lucy Bartholomew, Virginia Pérez Mesonero, Mireia Pons o Emelie Forsberg. El récord femenino de la Ultra está en manos de Ruth Croft desde 2024, con 8:02:49.

Emelie Forsberg volverá una década después / TRANSVULCANIA

El resto de pruebas de la Transvulcania

La Maratón Transvulcania adidas también se correrá el sábado 9 de mayo, con salida a las 6:00 desde el Refugio de El Pilar y llegada al Puerto de Tazacorte. El recorrido tiene 43,20 kilómetros, con 1.884 metros de desnivel positivo y 3.329 negativos. Es una carrera especialmente dura por su parte final, que desciende desde el entorno del Roque de los Muchachos hasta el nivel del mar. Entre los nombres destacados aparecen Alex García, Pablo Bautista, Tiago Vieira, Ikram Rharsalla, Gemma Arenas, Julia Font, Elisa Desco o Kim Schreiber.

La Media Maratón saldrá también del Faro de Fuencaliente, pero a las 7:30 horas, y terminará en el Refugio de El Pilar. Son 24,80 kilómetros con 2.097 metros positivos y 689 negativos, atravesando la Ruta de los Volcanes y puntos tan emblemáticos como Las Deseadas. En esta modalidad destacan Philemon Kiriago, Martin Nilsson, Richard Omaya Atuya, Anthony Felber, Daniel Osanz, Joyce Muthoni Njeru, Philaries Jeruto Kisang, Ruth Mwigaki Gitonga o Camilla Magliano.

Antes del gran sábado llegará el Uphill Transvulcania adidas, previsto para el jueves 7 de mayo a las 17:00 horas. La subida vertical parte del Puerto de Tazacorte y termina en la Torre de El Time, en Tijarafe. Son 7,26 kilómetros con 1.203 metros de desnivel, una prueba explosiva y espectacular que abrirá el pulso competitivo de la semana.

La agenda arrancará el miércoles 6 de mayo con la apertura de la Sport Experience, la Feria Deportiva Insular y la entrega de dorsales en la Plaza Juan Pablo II de Los Llanos de Aridane. El viernes 8 será el turno del encuentro con atletas adidas, la Transvulcania Kids-Junior Spar La Palma en el Refugio de El Pilar y el briefing de carrera. La Kids-Junior reunirá a 600 jóvenes, otra cifra récord para una edición que también refuerza su dimensión familiar.

El sábado, además de las tres grandes carreras, habrá desfile de banderas a las 12:00, llegada aproximada de la Ultra masculina a partir de las 12:30, salida de la Joëlette desde el Mirador de El Time a las 16:00 y entrega de premios general a las 20:00 en Los Llanos de Aridane. La jornada se cerrará a las 22:00 con el cierre de carrera y el concierto final.