La guía definitiva del 3 Días Trail Ibiza 2025: pruebas, recorridos, horarios y favoritos

El 3 Días Trail Ibiza 2025 ya calienta motores para su 12ª edición. Del viernes 28 al domingo 30 de noviembre, la isla pitiusa volverá a convertirse en uno de los grandes focos del trail running nacional: tres días, cuatro sedes, distancias para todos los niveles y un cartel de atletas que sitúa la prueba entre las más atractivas de final de temporada.

Viernes: arranque nocturno en Dalt Vila

La fiesta empieza el viernes a las 19.00 h con la Nocturna 10K, una carrera urbana y muy corrible con salida y meta en el Parque Infantil Sargantana. Dos vueltas para completar 10 km y 320 m+, pasando por los puntos más emblemáticos del centro y ascendiendo a la mágica Dalt Vila bajo las estrellas. Es la mejor toma de contacto con el evento para quienes quieren vivir el ambiente sin acumular demasiados kilómetros.

Sábado: el gran día de trail en Ibiza

El sábado llega el menú fuerte, con cuatro distancias y varios de los mejores especialistas del país en la línea de salida.

Ultra Trail 73,5K (06.00 h, Dalt Vila – Sant Josep)

Son 73,5 km y 2.100 m+ hasta el Ayuntamiento de Sant Josep de sa Talaia. En categoría masculina, el cartel asusta: Zaid Ait Malek, Jesús Gil, Marc Bernades, Enric Pons, Julen Calvó, Pablo Ibáñez, Urko Valdivieso y Pepelu Ballester. En chicas, duelo generacional con la mítica Núria Picas frente a Gemma Arenas, Ana María Jiménez Gálvez, Àngels Llobera y la alemana Carina Helmreich.

Maratón (09.30 h, Sant Josep – circuito circular)

42 km y 1.936 m+ con salida y llegada en Sant Josep. Un trazado técnico y exigente donde parte como gran favorito un nombre propio del trail mundial: Pau Capell, candidato número uno al triunfo.

Media maratón (11.00 h, Es Cubells – Sant Josep)

21 km y 1.163 m+ con final en Sant Josep. Aquí el nivel también es altísimo, con Antonio Martínez, Iván Calvó, Iván Moreno, Xavier Villalonga, David Soto y la presencia especial de Chema Martínez, leyenda del atletismo reconvertida al trail.

10K Starter (11.15 h, Cala d’Hort – Sant Josep)

Diez kilómetros y 550 m+ con una de las salidas más icónicas del calendario, frente al islote de Es Vedrà. Será además una distancia muy emotiva: la corredora invidente María Petit participará guiada, entre otros, por Pol Makuri, atleta con diversidad funcional y tres veces finisher de Zegama-Aizkorri. También estará la mallorquina Bel Calero, reforzando el carácter inclusivo del evento.

Domingo: cierre junto al mar en Santa Eulalia

El domingo llegará el broche final con un 10K diurno a las 11.00 h con salida y meta en el Paseo S’Alamera de Santa Eulalia del Río.

Con 440 m+, combina tramos rápidos, sendero y esencia de trail balear para despedir tres días donde Ibiza se vuelca con la montaña.