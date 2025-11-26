TRAIL
La guía definitiva del 3 Días Trail Ibiza 2025: pruebas, recorridos, horarios y favoritos
Tres días, cinco carreras y un cartel de lujo en la isla pitiusa: así se vive desde dentro el 3 Días Trail Ibiza 2025
El 3 Días Trail Ibiza 2025 ya calienta motores para su 12ª edición. Del viernes 28 al domingo 30 de noviembre, la isla pitiusa volverá a convertirse en uno de los grandes focos del trail running nacional: tres días, cuatro sedes, distancias para todos los niveles y un cartel de atletas que sitúa la prueba entre las más atractivas de final de temporada.
Viernes: arranque nocturno en Dalt Vila
La fiesta empieza el viernes a las 19.00 h con la Nocturna 10K, una carrera urbana y muy corrible con salida y meta en el Parque Infantil Sargantana. Dos vueltas para completar 10 km y 320 m+, pasando por los puntos más emblemáticos del centro y ascendiendo a la mágica Dalt Vila bajo las estrellas. Es la mejor toma de contacto con el evento para quienes quieren vivir el ambiente sin acumular demasiados kilómetros.
Sábado: el gran día de trail en Ibiza
El sábado llega el menú fuerte, con cuatro distancias y varios de los mejores especialistas del país en la línea de salida.
Ultra Trail 73,5K (06.00 h, Dalt Vila – Sant Josep)
Son 73,5 km y 2.100 m+ hasta el Ayuntamiento de Sant Josep de sa Talaia. En categoría masculina, el cartel asusta: Zaid Ait Malek, Jesús Gil, Marc Bernades, Enric Pons, Julen Calvó, Pablo Ibáñez, Urko Valdivieso y Pepelu Ballester. En chicas, duelo generacional con la mítica Núria Picas frente a Gemma Arenas, Ana María Jiménez Gálvez, Àngels Llobera y la alemana Carina Helmreich.
Maratón (09.30 h, Sant Josep – circuito circular)
42 km y 1.936 m+ con salida y llegada en Sant Josep. Un trazado técnico y exigente donde parte como gran favorito un nombre propio del trail mundial: Pau Capell, candidato número uno al triunfo.
Media maratón (11.00 h, Es Cubells – Sant Josep)
21 km y 1.163 m+ con final en Sant Josep. Aquí el nivel también es altísimo, con Antonio Martínez, Iván Calvó, Iván Moreno, Xavier Villalonga, David Soto y la presencia especial de Chema Martínez, leyenda del atletismo reconvertida al trail.
10K Starter (11.15 h, Cala d’Hort – Sant Josep)
Diez kilómetros y 550 m+ con una de las salidas más icónicas del calendario, frente al islote de Es Vedrà. Será además una distancia muy emotiva: la corredora invidente María Petit participará guiada, entre otros, por Pol Makuri, atleta con diversidad funcional y tres veces finisher de Zegama-Aizkorri. También estará la mallorquina Bel Calero, reforzando el carácter inclusivo del evento.
Domingo: cierre junto al mar en Santa Eulalia
El domingo llegará el broche final con un 10K diurno a las 11.00 h con salida y meta en el Paseo S’Alamera de Santa Eulalia del Río.
Con 440 m+, combina tramos rápidos, sendero y esencia de trail balear para despedir tres días donde Ibiza se vuelca con la montaña.
- Los jugadores del Athletic Club se mofaron del nuevo Spotify Camp Nou
- Iturralde González sentencia la posible falta de Vinicius a Iñaki Peña: 'Si llega o no llega es circunstancial
- Eric Garcia y diez más contra el Chelsea
- La convocatoria del Barça para el partido contra el Chelsea de la Champions League
- “El ambiente en el Camp Nou es un guirigay”
- Jaume Guardiola, de ‘Nosaltres’, contesta a Florentino Pérez
- El Real Madrid forzará un fichaje para Xabi Alonso en invierno
- Protección Civil alerta a los catalanes: prepara un kit de emergencia en casa para sobrevivir 72 horas