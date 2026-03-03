La guía completa de la Transgrancanaria 2026: carreras, fechas, recorridos y cómo seguir online

La Transgrancanaria 2026 vuelve a convertir a Gran Canaria en el gran escaparate del trail europeo. Del 4 al 8 de marzo, la isla se llena de dorsales, frontales y zapatillas para una semana que mezcla épica pura, velocidad en montaña y ambiente de fiesta deportiva desde el primer kilómetro.

Con grandes nombres de la élite nacional como Pau Capell, Sara Alonso, Antonio Martínez, Alain Santamaría, Naiara Irigoyen y también otros de categoría internacional como Tom Evans, Jonathan Albon, Sunmaya Budha, Ida Nilsson, Henriette Albon e Ida Sophie Hegemann, entre otros.

Es la primera gran parada del año en el calendario internacional y la semana arranca con el KV El Gigante (5,5 km y +1.060 m), una subida corta y explosiva que no admite medias tintas a partir de las 15:30 horas (CET). Ahí, todas las miradas apuntan a Henri Aymonod, que llega con la ambición de seguir mandando en esta vertical que decide en lo mínimo: ritmo, técnica y sufrir bien.

El recorrido del kilómetro vertical de 2026 / TRANSGRANCANARIA

Half: 23 kms, +1.817m (jueves 5 de marzo)

Un día después aparece una de las novedades más comentadas del programa, la Half (23 km y +1.817 m), con salida en Santa Lucía de Tirajana y final en Tejeda a las 09:00 horas (CET).

Es una de esas carreras que engancha porque lo tiene todo: subida seria, tramos rápidos y un recorrido que castiga si te pasas de revoluciones demasiado pronto. En esa distancia, nombres como Alain Santamaría y Naiara Irigoyen aparecen como referencias claras para pelear arriba.

El recorrido de la Half en 2026 / TRANSGRANCANARIA

Marathon: 47 kms, +1.784m (viernes 6 de marzo)

El viernes llega el primer gran atracón competitivo. Por la mañana, a partir de las 09:30 horas (CET), empieza la Marathon (47 km) con un perfil engañoso: parece “corrible”, pero el desnivel y el calor del sur suelen pedir respeto.

La parte más exigente del recorrido es la inicial desde la salida en Tejeda hasta casi el kilómetro 12 Garañón, uno de los puntos más altos del trazado. Desde ahí, los corredores que más finos hayan llegado a este punto pueden soltarse hasta la meta ya que no habrá más subidas destacables, más alla de un par o tres de tachuelas.

El recorrido de la Marathon de 2026 / TRANSGRANCANARIA

Entre los grandes nombres de esta edición está, sin duda, el de la corredora vasca Sara Alonso, que vuelve a la cita canaria tras ganar en la edición de 2022; Ikram Rharsalla o Núria Gil, entre otras. En la prueba masculina encontramos nombres como los españoles Antonio Martínez y Miguel Benítez.

Sara Alonso vuelve a la Transgrancanaria / Ian Corless

Classic: 126 kms, +6.764m (viernes 6 de marzo)

Y por la noche, a las 23:59 horas (CET), empieza la Classic (126 km y +6.764 m) con salida en Las Canteras y meta en el Parque Sur de Maspalomas. Es una travesía de norte a sur que te cambia el paisaje (y el cuerpo) cada pocas horas: noche y frontal al inicio, montaña y tramos técnicos en el interior, y ese final donde el calor y el cansancio pueden marcar la diferencia.

En 2026, además, el recorrido recupera el paso por el Roque Nublo, uno de los puntos más icónicos del trazado.

El recorrido de la Classic de 2026 / TRANSGRANCANARIA

Ahí, en la Classic, se abre un cartel atractivo: Sunmaya Budha aparece como uno de los grandes focos por su estreno en la reina, Borja Fernández regresa con cuentas pendientes y Pau Capell vuelve a mirar de frente una carrera que exige respeto.

En 2025, los ganadores de la Classic fueron Henriette Albon y Caleb Olson, con Olson firmando además el récord de la prueba reina (12h:17:25).

Pau Capell, en una de sus participaciones anteriores / TRANSGRANCANARIA

Advanced: 82 kms, +4.314m (sábado 7 de marzo)

El sábado toma el relevo la Advanced (82 km y +4.314 m), con salida en el casco histórico de Teror (09:00 horas CET) y final en el Parque Sur de Maspalomas: una distancia que combina dureza y estrategia y que suele decidirse cuando el cuerpo entra en modo supervivencia.

La prueba atraviesa en su primera mitad el Parque Rural del Nublo, la Caldera de Tejeda y los pasos por Artenara y Tejeda, antes de girar hacia la cara sur de la isla, donde el verde se va apagando y el terreno se vuelve más seco y rápido. Este año, además, el trazado recupera el paso por el Roque Nublo, uno de esos puntos que elevan el recorrido y la épica.

El recorrido de la Advanced de 2026 / TRANSGRANCANARIA

En 2025, los ganadores de la Advanced fueron Ida Nilsson y Raúl Butaci. Y, para completar el fin de semana, las pruebas populares acercan la Transgrancanaria a todo el mundo: porque aquí también se viene a disfrutar, a aprender y a engancharse.

Dónde y cómo seguir las carreras de la Transgrancanaria en directo y online

La organización de la Transgrancanaria mantiene la cobertura en directo a través de su canal de YouTube y el clásico tracking en tiempo real en su web para no perder detalle: posiciones, parciales, diferencias y esos cambios de ritmo que solo se entienden viendo el mapa y el reloj a la vez.

España vuelve a activar el modo trail running de élite con una semana de intensa competición en una de las grandes citas del calendario internacional.

Desde SPORT, te contaremos todo lo que suceda en la Transgrancanaria de este año con la previa, los mejores resúmenes y las declaraciones de los protagonistas.