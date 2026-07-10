GRAVITEO reúne a Jojo Jones, Naia Laso, Julia Benedetti y Ayumi Kawasaki en el Circuit de Barcelona

El nivel deportivo de GRAVITEO Urban Sports Festival sigue creciendo. A la presencia confirmada de la élite europea en escalada de velocidad y boulder se suma ahora un cartel de primer orden en las modalidades de Vert: el festival de PRENSA IBÉRICA en el Circuit de Barcelona-Catalunya del 17 al 19 de julio reunirá a deportistas olímpicos, campeones del mundo y algunas de las referencias internacionales más importantes del Skateboarding Vert y el Roller Freestyle Vert.

En Skateboarding Vert, el nombre más reconocido del cartel internacional es el estadounidense Jojo Jones, uno de los riders más espectaculares del circuito mundial, habitual en las grandes citas internacionales de la modalidad y referente por su potencia y amplitud sobre la rampa. Le acompaña el británico Freddie Arnold, uno de los principales especialistas europeos del Vert con una trayectoria internacional consolidada. Pero si hay dos nombres que concentran la atención del público español son Naia Laso y Julia Benedetti. Laso llega a Graviteo como diploma olímpico en los Juegos de París 2024, donde se situó entre las mejores skaters del mundo en su disciplina. Benedetti, por su parte, es doble olímpica tras representar a España en Tokio 2020 y París 2024, una de las deportistas más importantes de la historia del skateboarding español.

En masculino estará también Izei Villacorta, vigente campeón de la Liga Nacional de Vert y ganador de la primera prueba del circuito Iberdrola Skate Series 2026.

Kawasaki, la referencia del Roller Freestyle Vert

El Roller Freestyle Vert tiene su propia estrella internacional: la japonesa Ayumi Kawasaki, considerada una de las mejores riders de Vert del mundo y máxima exponente de la disciplina a nivel global.

Frente a ella, España presentará un equipo de altísimo nivel. Álex Fernández llega como vigente campeón del mundo júnior de Park y Street en los World Skate Games de Italia 2024, consolidado ya como una de las grandes promesas internacionales del roller freestyle. Abel Morales suma una medalla de bronce en Vert en esos mismos campeonatos del mundo, tras una actuación brillante entre los mejores especialistas del planeta.

Y Carla Martín cierra el trío español con otro bronce mundial en Vert en los World Skate Games de Italia 2024, convirtiéndose en una de las grandes referencias nacionales e internacionales de la modalidad.

Todo esto ocurre en el marco de cinco Campeonatos de España que Graviteo decidirá en un mismo escenario durante el fin de semana: Skateboarding Street, Skateboarding Vert, Scooter Street, Roller Freestyle Street y Roller Freestyle Vert.

Tres días de competición con la élite nacional e internacional concentrada en Montmeló, con entrada gratuita mediante inscripción previa.