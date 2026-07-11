GRAVITEO tendrá noche propia: CUPRA hará test drives con música en directo y DJ sets en el Circuit de Barcelona-Catalunya

Graviteo llega al Circuit de Barcelona-Catalunya del 17 al 19 de julio con CUPRA como patrocinador principal. Durante los tres días del festival, el espacio CUPRA funcionará como un área propia dentro del recinto, con acceso libre para todos los asistentes y seis activaciones activas desde las 10 de la mañana hasta bien entrada la noche.

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. Conduce un CUPRA. Reserva un Test Drive. FOLLOW THE CUPRA RAVAL . Con Munic HB

. Con Munic HB DJ SETS . Música hasta el cierre.

. Música hasta el cierre. CUPRA COLLECTION . Descubre los ítems de la CUPRA Collection y personalízalos.

. Descubre los ítems de la CUPRA Collection y personalízalos. VR PADEL EXPERIENCE . Compite. Juega. Disfruta.

. Compite. Juega. Disfruta. SIMULADORES . Siente la adrenalina de la competición.

. Siente la adrenalina de la competición. CUPRA DRINK BAR. Prueba la bebida de los conductores. Haz un Test Drive y te regalamos una CUPRA Drink.

La pieza central es el Test Drive del CUPRA Raval, la única oportunidad de conducir uno de los modelos más recientes de la marca sobre el propio asfalto de Montmeló. También se podrán probar los CUPRA Formentor, León, Terramar y Tavascan. Para participar hay que registrarse previamente en la app, elegir día, hora y modelo, y acudir con el carné de conducir vigente.

Al terminar la prueba, cada participante recibe una CUPRA Drink de regalo, la bebida propia de la marca elaborada con agua con gas, jengibre y lima, sin azúcar ni aditivos.

Disfruta de una experiencia única en GRAVITEO probando un CUPRA Raval / CUPRA

Los horarios del test drive son: viernes de 10:00 a 18:00 y de 20:30 a 22:30, sábado de 10:00 a 17:00, y domingo de 11:00 a 19:00. Las plazas son limitadas y los turnos van por franjas de media hora, así que conviene reservar con antelación.

Simuladores, VR Padel Experience y gorras y camisetas personalizadas

Quienes prefieran el circuito sin salir del recinto tienen los simuladores de conducción, disponibles sin reserva los tres días de 10:00 a 18:00, donde se puede ponerse al volante de los modelos más icónicos de la marca en entornos hiperrealistas. Al lado, la VR Padel Experience permite jugar al pádel con gafas de realidad virtual mientras una pantalla exterior muestra en directo lo que ve el jugador, convirtiendo la activación en un pequeño espectáculo para quienes pasan por delante. También sin reserva, mismos horarios.

Para llevarse algo del festival, la CUPRA Collection estará disponible viernes y sábado de 10:00 a 18:00 y de 20:30 a 23:30, y el domingo de 10:00 a 18:00. El viernes y el sábado entre las 20:30 y las 22:30, la artista Tania Marcial personalizará gorras y camisetas en el mismo espacio, convirtiendo cada pieza en un objeto único hecho a mano.

La CUPRA Drink Bar, abierta al público general para venta, completa la oferta con horarios de mediodía y franja nocturna el viernes y el sábado.

Consigue tu entrada gratis para GRAVITEO y disfruta con CUPRA

Donde el espacio CUPRA cambia completamente de registro es a partir del atardecer del viernes. A las 20:30, con las finales de Skateboarding Street todavía en marcha en otra parte del recinto, Munic HB sube al escenario con el CUPRA Raval como fondo. El cantautor español acumula más de 1,2 millones de oyentes mensuales en Spotify con un sonido que mezcla trap experimental, afrobeat, hip hop, dembow y downtempo, y su actuación en Graviteo dura hasta las 21:00. A partir de las 23:00, cuando las finales del Street ya han dejado campeón, Isa Rojas toma los platos y cierra la noche con un DJ set hasta la 1:30 de la madrugada.

Circuit de Barcelona-Catalunya El Circuit de Barcelona-Catalunya acogerá GRAVITEO Urban Sports Festival, un evento organizado por Prensa Ibérica y Fira Circuit, con el apoyo de Esportcat - Generalitat de Catalunya, Fundación Deporte Joven, Consejo Superior de Deportes, la Real Federación Española de Patinaje y la Federación Española de deportes de Montaña y Escalada, y el patrocinio de CUPRA, ColaCao, AzulMarino y hohes C. El festival reunirá competiciones internacionales y nacionales de deportes urbanos, música y actividades deportivas abiertas al público. ¡Inscríbete!

El sábado, Cucut repite la fórmula con su sesión de 23:30 a 1:30. El domingo el festival cierra a las 19:00, sin programa nocturno.

Todo el espacio CUPRA es de acceso libre para los asistentes con entrada al festival, que es gratuita mediante inscripción previa y ticket digital en la web oficial de Graviteo.