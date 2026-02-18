Grandvalira se viste de festival: la Copa del Mundo femenina que late entre tradición, nieve y música

Hay fines de semana que se marcan en rojo en el calendario. Y luego están aquellos que, además, se subrayan con el brillo del hielo recién pisado. Del 27 de febrero al 1 de marzo, Grandvalira volverá a situarse en el mapa blanco del planeta con la Audi FIS Ski World Cup Andorra 2026, pero lo hará con una propuesta que va mucho más allá del cronómetro y las puertas azules y rojas. La Copa del Mundo femenina de esquí alpino se vivirá como un auténtico Ski Festival: tres días donde la alta competición se funde con la cultura, la tradición y la fiesta en un escenario que respira Pirineo por los cuatro costados.

El Tarter, con la imponente pista Àliga como telón de fondo, será el corazón deportivo de la cita. Allí rugirán los esquís en el supergigante, allí se decidirán centésimas que valen globos y prestigio. Pero esta vez el sonido no vendrá solo del filo sobre la nieve. En las gradas de llegada se escuchará el tintineo grave y ancestral de los cencerros de los ganaderos del país, un ruido auténticamente andorrano que acompañará a las corredoras en su descenso. La presencia simbólica de la vaca parda y de los cencerros busca tejer un hilo directo entre la ganadería de montaña, el cuidado del territorio y el esquí de élite.

El público también será protagonista. Mini cencerros oficiales de la Copa del Mundo, manos gigantes con mensajes de apoyo y un guiño especial a la representante andorrana Jordina Caminal convertirán la zona de meta en un anfiteatro vibrante. Animadores, coreografías y espectáculos interactivos aportarán ese punto festivo que transforma una carrera en una experiencia compartida . Porque aquí no se viene solo a ver esquiar; se viene a sentir cómo late una comunidad alrededor de su montaña.

Uno de los momentos más esperados llegará el sábado 28 de febrero con el sorteo público de dorsales, el ya icónico Bib Draw. A las 18 horas, la Plaça Carlemany de Canillo se convertirá en un escenario abierto donde se entrelazarán la entrega de premios del supergigante del sábado y el sorteo del segundo SG del domingo. Un acto que combina la solemnidad del podio con la frescura de la cultura popular andorrana, gracias a la participación del Esbart dansaire de les Valls del Nord y los arlequines de Canillo.

Minutos antes, a las 17:45 h, los aficionados podrán acercarse a las corredoras de la Federación Andorrana de Esquí, Cande Moreno y la propia Caminal, en una firma de autógrafos que promete colas, sonrisas y fotografías con olor a futuro . Ese contacto directo, casi íntimo, es uno de los tesoros de las Copas del Mundo en escenarios de montaña: la élite al alcance de la mano.

Más allá de la pista, el Ski Festival desplegará su energía en el World Cup Village, ubicado este año en los jardines del Hotel Nòrdic, junto a la llegada . Será el punto neurálgico para quienes quieran exprimir la jornada desde primera hora. Marcas de deportes de nieve y montaña presentarán sus novedades en una zona de expositores, mientras que las propuestas lúdicas invitarán a calzarse los esquís incluso fuera de competición: carrera de gigante popular, minigolf sobre nieve, espacios fotográficos y sesiones de DJ para mantener el pulso alto entre manga y manga.

El Village también tendrá un marcado acento solidario y formativo. Entidades como la Fundació Privada Nostra Senyora de Meritxell y la Creu Roja Andorrana ofrecerán actividades que recuerdan que el deporte, cuando es grande, también mira a su alrededor . Y regresará el Social Point, ese rincón donde los aficionados se encuentran, compran merchandising oficial, escuchan entrevistas en “El rincón de los campeones” y comparten la pasión por la nieve sin prisas y sin dorsal.

Para quienes busquen una experiencia más exclusiva, el espacio VIP en el restaurante Àliga del Hotel Nòrdic ofrecerá vistas privilegiadas sobre la pista y una forma diferente de vivir la carrera: con la emoción intacta, pero desde la comodidad y la gastronomía de altura.

Y cuando el sol empiece a esconderse tras las crestas, la Copa no bajará el ritmo. L’Abarset, referente del après-ski en los Pirineos, tomará el relevo cada tarde a partir de las 16 horas. El viernes sonarán los sets de Luc Loren, Patricia Mantovani y Eric Vëlycë; el sábado, Adam Beyer, Edu_Art y Laeet prometen una de las jornadas más intensas; y el domingo la Fiesta de los Voluntarios pondrá el broche final con espíritu de comunidad.

Así, Grandvalira no solo acogerá una Copa del Mundo femenina. Acogerá una celebración del invierno, una declaración de amor a la montaña y un recordatorio de que el esquí, cuando se vive de cerca, es mucho más que bajar rápido.