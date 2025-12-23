Grandvalira se viste de blanco: Navidad mágica con nieve polvo y pistas al 100%

La postal perfecta de una Navidad blanca ya es una realidad en Grandvalira Resorts. Las intensas nevadas de los últimos días han superado todas las previsiones, regalando cerca de medio metro de nieve fresca que ha transformado las montañas de Andorra en un auténtico paraíso invernal. Grandvalira abrirá más de 190 km esquiables y garantiza la conexión entre todos sus sectores, con espesores de nieve que oscilan entre los 40 y los 70 cm .

El resto de dominios no se queda atrás. Pal Arinsal y Ordino Arcalís operan ya al 100%, con todas sus pistas y remontes en marcha y condiciones ideales. Ordino Arcalís, en concreto, presume de hasta 120 cm de nieve en sus cotas más altas y unas condiciones perfectas para los amantes del freeride. El resultado: más de 280 km de pistas disponiblesen total, posicionando a Grandvalira Resorts como el destino con más kilómetros esquiables de los Pirineos .

Pero esquiar aquí en Navidad no es solo deslizarse sobre nieve polvo. Es vivir una experiencia completa, casi mágica. Es ver a Papá Noel bajando por la pista con su traje rojo y esquís, saludando a los más pequeños antes de recoger sus cartas en el Jardín de Nieve. Es sentir la emoción de una bajada de antorchas en Soldeu al caer la tarde, serpenteando en la oscuridad como un río de fuego, o dejarse llevar por la ternura de las bajadas de lucecitas para niños que iluminan la noche y terminan con una buena chocolatada caliente .

Este año, Pal Arinsal se suma a esta tradición luminosa y organiza su propia bajada de lucecitas el 4 de enero. En el Pas de la Casa, la antorcha anuncia la llegada de los Reyes Magos con una espectacular cabalgata y fuegos artificiales que dibujan sueños en el cielo andorrano.

Durante el día, la vida bulle en las terrazas y los rincones de las estaciones: DJs, saxofonistas, caricaturistas y espectáculos de magia convierten cada rincón en una celebración. ¿Un café de especialidad tras una bajada intensa? Hay una Coffee Party. ¿Una copa de cava con música en directo frente al Llac de Pessons? También. ¿Un descenso nocturno por la pista Tubs del Pas de la Casa, abierta hasta las 20 h? Por supuesto.

Y al caer la noche, cuando las luces de las pistas se apagan, L’Abarset cobra vida. El templo del après-ski tiene preparadas auténticas fiestas con DJ de renombre, incluyendo la esperada Nochevieja con Anthony y Godfather y el brunch electrónico del 2 de enero con 2ManyDJs. Un ambiente de música y montaña que prolonga el espíritu festivo hasta bien entrada la madrugada .

Para quienes buscan una experiencia más íntima, Grandvalira ofrece cenas bajo las estrellas en restaurantes de altura como el Vodka Bar, el Piolet o el Pla de la Cot, algunos de ellos de la mano del chef con estrella Michelin, Nandu Jubany. Se llega en retrac, raquetas o esquís de montaña, entre senderos iluminados que parecen salidos de un cuento. Son cenas que saben a aventura, a silencio de montaña, a cielo limpio y estrellado.

La combinación de excelente nieve, actividades navideñas y una oferta de ocio cuidada al detalle convierte a Grandvalira en mucho más que una estación de esquí: es un destino completo donde cada día es una vivencia para recordar. Y si algo deja claro esta Navidad de 2025, es que la magia existe… y cae del cielo en forma de nieve polvo.

Agenda Grandvalira:

23 de diciembre: Último día para visitar a Papá Noel en la Cabaneta de Incles y Canillo.

24 de diciembre: Por la mañana, Papá Noel visitará los jardines de nieve de los sectores de Pas de la Casa, Grau Roig, Soldeu, El Tarter y Canillo.

31 de diciembre: Bajada de antorchas en Soldeu a partir de las 18 h y fiesta de Fin de Año en L'Abarset.

2 de enero: Brunch Electronik en L’Abarset

3 de enero: Bajada de lucecitas en Soldeu a las 18 h para niños y niñas de entre 6 y 12 años de nivel avanzado.

5 de enero: Bajada de antorchas en el Pas de la Casa a partir de las 18 h y posterior cabalgata de los Reyes Magos y espectáculo de fuegos artificiales.

Agenda Pal Arinsal:

27 de diciembre y 3 de enero: Cenas estrelladas en el Pla de la Cot.

4 de enero: Bajada de lucecitas en la pista Serra de Pal a las 18 h para niños de 6 a 12 años y las familias, con chocolatada en el Pla de la Cot.

Agenda Ordino Arcalís: