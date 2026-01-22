Grandvalira Resorts vive su mejor momento del invierno con 308 km esquiables

Andorra respira invierno en estado puro. Tras una semana de generosas nevadas —hasta un metro de nieve nueva en algunas zonas—, las estaciones de Grandvalira Resorts se presentan este fin de semana con una imagen impecable: 308 kilómetros de pistas abiertas al 100%, espesores que alcanzan los 200 cm en cotas altas y un ambiente que alterna la calma de los paisajes nevados con el pulso vibrante de la música, el deporte y la gastronomía .

Desde el mismo momento en que se pisa la nieve en Grandvalira, el esquí se convierte en algo más que una actividad: es una experiencia sensorial. Las cifras impresionan —215 km esquiables solo en Grandvalira, 100% de pistas abiertas también en Pal Arinsal y Ordino Arcalís—, pero lo que enamora es deslizarse sobre una nieve que cruje bajo los esquís con la textura perfecta tras las últimas precipitaciones. En Ordino Arcalís, los espesores llegan a los 200 cm; en Grandvalira, 180 cm; y en Pal Arinsal, 140 cm. Condiciones óptimas que consolidan este invierno como uno de los mejores de los últimos años .

De la pista al espectáculo

El invierno andorrano no se vive solo con los esquís calzados. Este sábado, el Snow Club El Tarter recibirá a The Tyets con su TY DJ Set, una propuesta vibrante que mezcla tech-house con el carisma desenfadado del dúo catalán. No es un concierto más: será la última parada de su gira invernal, un adiós musical a la nieve antes de volver a los escenarios urbanos .

L’Abarset, el ya icónico templo del après-ski, mantiene su pulso festivo con un menú sonoro que incluye la fiesta Bresh el viernes —pop, reggaetón y clásicos que levantan el ánimo tras una jornada intensa en pistas— y una jornada electrónica más elegante el sábado, con nombres como Toman, Arxip y el residente Edu_Art, en una sesión que se alargará hasta las 2 h de la madrugada .

Y si lo que apetece es algo más íntimo, el IQOS Terrace apuesta por formatos más envolventes: DJ Blade los días previos al fin de semana, la violinista electrónica Núria Garcia el sábado y la artista Maria Gómez el domingo, siempre acompañadas de las mezclas de DJ Tenke.

Competición en estado puro

Con nieve en estado de gracia, el esquí de montaña tiene su cita clave este fin de semana. Pal Arinsal acoge la Copa del Mundo ISMF Comapedrosa Andorra, del 24 al 26 de enero. Y no es una edición cualquiera: esta prueba es la última Sprint antes de los Juegos Olímpicos de Italia, lo que la convierte en vital para los aspirantes al podio olímpico. En la línea de salida estarán nombres como Oriol Cardona, Maria Costa, Ana Alonso y una potente representación andorrana, con Oriol Olm, Max Palmitjavila, Marc Casanovas y Lea Ancion.

Por su parte, Ordino Arcalís será el escenario, a partir del lunes, de la 34ª edición del Trofeo Borrufa, una cita internacional que reunirá a 250 jóvenes promesas del esquí en una experiencia que combina alta competición con espíritu formativo.

Snowparks, banquetes y exploraciones

Para quienes buscan emociones diferentes, el Banked Slalom El Tarter regresa este sábado al Snowpark homónimo con su mezcla de deporte y diversión. Un circuito lleno de curvas peraltadas y dinamismo que apuesta por el buen ambiente por encima de la competición, abierto tanto a snowboarders como a esquiadores. Y para alargar la jornada, el Snowpark del Peretol extiende su horario hasta las 21 h, mientras que en Pas de la Casa, la pista Tubs se ilumina cada tarde hasta las 20 h gracias al telesilla La Solana, activo hasta el 8 de marzo .

El paladar también tiene su espacio en la montaña. La segunda jornada del Snow Club Gourmet llevará este sábado a Soldeu la cocina del restaurante Cigarral del Ángel, con dos estrellas Michelin. Un homenaje a los sabores de Castilla-La Mancha servido en el Wine & Meat Bar by Jean Leon. Alta gastronomía con botas de nieve.

Más allá de las pistas

Andorra es también refugio para quienes buscan otra manera de vivir la montaña. Las excursiones guiadas de los Grandvalira Mountain Guides (Ordino Arcalís y Grau Roig) y el Adventure Center (Pal Arinsal y Soldeu-El Tarter) ofrecen rutas fuera del dominio esquiable, cursos de esquí de montaña, travesías personalizadas y formación en seguridad. Una forma de conectar con el entorno, de leer el relieve blanco con ojos nuevos y vivir la montaña como un espacio íntimo y transformador .

En resumen, este fin de semana Grandvalira Resorts no es solo el mayor dominio esquiable del sur de Europa en pleno rendimiento. Es también música que resuena entre montañas, sabores que despiertan recuerdos, y una nieve que invita a escribir la mejor historia de invierno en cada bajada. Las condiciones están servidas. Solo falta dejarse llevar.