Grandvalira Resorts: nieve garantizada y experiencias renovadas

Cuando el frío empieza a llamar a la puerta y las montañas se visten de blanco, los amantes del invierno miran hacia el norte, donde Andorra se convierte en sinónimo de nieve, experiencia y fiabilidad. Grandvalira Resorts arranca la temporada 2025-2026 con fuerza, invirtiendo cerca de 11 millones de euros en la mejora y ampliación de sus sistemas de nieve producida, de los 39 millones que han invertido en total para esta temporada. Una cifra que no es puntual: forma parte de una estrategia mantenida durante los últimos cinco años para convertir al dominio andorrano en el referente pirenaico en garantía de nieve.

Este concepto se materializa bajo el sello de “Garantía de Nieve”, una apuesta firme para asegurar el 66% del terreno esquiable con nieve de cultivo. Esto se traduce en más días de esquí, mejor calidad en las pistas y una seguridad que pocos pueden igualar. Y es que, mientras las incertidumbres climáticas se hacen notar en otras latitudes, Grandvalira Resorts responde con tecnología, eficiencia y compromiso ambiental.

Nieve a medida: tecnología y eficiencia energética

La temporada llega con importantes novedades técnicas. La incorporación de 53 nuevos cañones y la sustitución de 118 por modelos de última generación marca un punto de inflexión. Estos equipos no solo aumentan la capacidad de producción instantánea, sino que reducen el consumo energético en un 90%, un aspecto clave en un contexto de transición ecológica.

Pero la nieve no se garantiza solo con cañones. También se han reconfigurado los perfiles de muchas pistas para optimizar el rendimiento, reduciendo la cantidad de nieve necesaria. Intervenciones como las realizadas en las pistas Directa, Mirador o Avet lo demuestran: menos consumo, más calidad. Además, Grandvalira ha sido pionera en los Pirineos al incorporar sistemas de refrigeración en sus balsas de agua, lo que favorece un ahorro energético significativo y garantiza una producción más estable.

Innovación, sostenibilidad y experiencia digital

La inversión en nieve va acompañada de un paquete global de mejoras que elevan la experiencia del visitante. La temporada 2025-2026 estrena el Mobile Pass, un forfait digital que permite acceder directamente a los remontes desde el móvil. Junto a él, el sistema Smart Guard, basado en inteligencia artificial, detecta usos indebidos de los forfaits, mejorando la seguridad y agilidad en los accesos.

El confort también gana terreno fuera de las pistas. Un nuevo edificio multifuncional en el Pas de la Casa, con sistema de geotermia, albergará servicios como alquiler de material, taquillas y escuela de esquí. Además, una nueva sala de producción en la zona Coma 3 multiplica por 2,5 la capacidad de innivación instantánea en el sector de Grau Roig.

Todo esto se lleva a cabo sin perder de vista el respeto al entorno. Grandvalira Resorts continúa reduciendo sus emisiones de CO₂, fomenta la autoproducción de energía —con ejemplos como la minicentral de Pessons o el nuevo parque solar del Funicamp— y trabaja activamente en la revegetación con flora autóctona.

Deporte, après-ski y gastronomía de altura

La nieve quizás sea la protagonista, pero no el único reclamo. La estación vuelve a acoger competiciones de alto nivel como la Copa del Mundo de Esquí Alpino, y ofrece experiencias para todos los públicos como NeuFest o el Snow Market 2.100. El après-ski tiene su templo en L’Abarset, mientras la gastronomía alcanza nuevas cotas con chefs como Nandu Jubany y las exclusivas jornadas del Snow Club Gourmet.

Con 308 km de pistas, 116 remontes y 86 puntos de restauración, Grandvalira Resorts demuestra que el invierno puede ser infinito. Pero este año, más que nunca, llega con una promesa tangible: la nieve no es solo un deseo, es una garantía.