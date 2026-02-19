Grandvalira Resorts lanza el Mobile Pass: esquiar con el forfait en el móvil ya es una realidad

La revolución digital también ha llegado a las pistas. Grandvalira Resorts da un paso de gigante esta temporada de invierno con el lanzamiento del Mobile Pass, un nuevo forfait digital que permite esquiar sin pasar por taquillas ni llevar tarjetas físicas. Basta con el móvil en el bolsillo. Así de simple. Así de revolucionario.

Con este nuevo sistema, el esquiador accede a los remontes directamente desde su smartphone gracias a la tecnología Bluetooth Low Energy, que permite una detección automática, rápida y sin contacto. Solo es necesario tener descargada la APP oficial de Grandvalira Resorts, comprar el pase desde la app o la web y… listo. El forfait se activa en el móvil, sin necesidad de imprimir nada ni recogerlo físicamente.

Para hacerlo posible, Grandvalira Resorts ha renovado todos los torniquetes de sus tres estaciones (Grandvalira, Pal Arinsal y Ordino Arcalís). En total, 344 nuevos torniquetes que detectan automáticamente el Mobile Pass sin que el usuario tenga que sacar el teléfono del bolsillo. Un avance que suma tecnología, sostenibilidad y una dosis extra de confort.

La implementación será progresiva. En esta primera fase, el Mobile Pass estará disponible para forfaits de adulto de 1 a 3 días. Durante la temporada se irán incorporando otras modalidades, como los forfaits de temporada y el Forfet Plus+. La compra podrá realizarse desde la app o desde las webs oficiales, eliminando por completo la necesidad de acudir a una taquilla.

Esta apuesta por la digitalización también tiene un componente de seguridad añadido. A los nuevos torniquetes se suma el sistema Smart Guard, una herramienta de inteligencia artificial que compara fotografías del usuario en diferentes accesos para detectar posibles fraudes. Si se detecta un uso indebido del forfait, el sistema lo bloquea automáticamente. Tecnología que protege la experiencia de todos.

El Mobile Pass acentúa esa sensación de agilidad al entrar en los remontes sin buscar tarjetas ni escanear códigos. Simplemente pasas. Y funciona. Te olvidas del forfait. Solo estás tú y la montaña. Y eso, en un mundo cada vez más rápido y complejo, se agradece. Es la sensación de libertad de siempre, pero mejorada.

Este nuevo sistema forma parte del ambicioso plan de innovación de Grandvalira Resorts, que este año ha invertido 39 millones de euros en mejoras. Solo en tecnología y digitalización, una parte importante se ha destinado a herramientas como el Mobile Pass y otras iniciativas como el nuevo asistente con IA en las webs, mejoras en la app (como conexión automática al wifi, cartera digital o venta de eSIM) o nuevos canales de atención al cliente más eficientes y personalizados.

El Mobile Pass es más que una novedad: es una declaración de intenciones. Grandvalira Resorts quiere liderar no solo en kilómetros esquiables —con 308 km de pistas que la convierten en el dominio más grande del sur de Europa— sino también en experiencia de usuario, sostenibilidad y eficiencia.

Y eso se nota. Porque al final, la magia de deslizarse por la nieve no cambia. Lo que cambia es todo lo que la rodea. Y si podemos hacerlo más fácil, más rápido y más respetuoso con el entorno, ¿por qué no? Este invierno, olvídate del forfait de plástico. Grandvalira Resorts lo pone en tu móvil.