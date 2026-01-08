Grandvalira Resorts cierra una Navidad histórica: récord de esquiadores y après-ski imbatible

Una Navidad de postal en Grandvalira Resorts. La estampa clásica de montañas cubiertas de nieve, cielos despejados y pistas a pleno rendimiento no fue un sueño navideño, sino la realidad que vivieron miles de esquiadores durante las fiestas en las estaciones de Grandvalira, Pal Arinsal y Ordino Arcalís. Entre el 24 de diciembre y el 6 de enero, se registraron más de 336.000 días de esquí, la cifra más alta de los últimos seis años. Un balance que confirma no solo la excelente acogida del destino, sino también la consolidación de Andorra como uno de los referentes del invierno europeo.

Las cifras hablan por sí solas. Grandvalira ofreció una media de más de 190 kilómetros esquiables, con espesores que alcanzaron los 80 centímetros. Ordino Arcalís y Pal Arinsal operaron al 100%, tanto en pistas como en remontes, con espesores de hasta 135 cm y 100 cm respectivamente. Condiciones que no se veían desde hacía años en estas fechas, fruto de las generosas nevadas y del impecable trabajo de los equipos de terreno.

“El balance de las vacaciones de Navidad es muy positivo, no solo en términos de ocupación, que iguala las cifras del invierno pasado, sino especialmente por la calidad de la nieve, que ha sido extraordinaria para esta época del año”, destaca David Ledesma, director de marketing de Grandvalira Resorts.

El 29 de diciembre se convirtió en la jornada más concurrida de la temporada con 34.523 esquiadores repartidos entre los tres dominios. Solo Grandvalira recibió 25.412 visitantes ese día. Un dato que no solo refleja el tirón de las fechas navideñas, sino también la capacidad del dominio para acoger con éxito grandes volúmenes de visitantes manteniendo la calidad de servicio.

Pero no todo fue esquí. Las estaciones desplegaron su tradicional magia navideña, con actividades que conquistaron tanto a grandes como a pequeños. Las bajadas de antorchas y lucecitas en Soldeu, Pas de la Casa y la novedad de Pal Arinsal ofrecieron momentos de pura emoción bajo las estrellas. Papá Noel apareció esquiando por Ordino Arcalís y saludando en los Jardines de Nieve, mientras que los Reyes Magos se lucieron en una espectacular cabalgata en el Pas de la Casa.

En paralelo, las escuelas de esquí funcionaron a pleno rendimiento, destacando el servicio Top Class, con atención personalizada, material premium y zonas VIP para quienes buscan un aprendizaje a medida. La restauración, por su parte, no se quedó atrás: todas las terrazas y restaurantes operaron al máximo, combinando buena gastronomía con música en vivo y ambiente de alta montaña.

Y si el día terminaba en las pistas, la noche cobraba vida en uno de los grandes protagonistas de esta Navidad: L’Abarset.

L’Abarset, el corazón del après-ski pirenaico

En el sector El Tarter de Grandvalira, L’Abarset volvió a confirmar su estatus como templo del après-ski. Más de 25.000 personas pasaron por sus instalaciones durante el período navideño, en una agenda de fiestas que combinó música, gastronomía, compromiso social y una ambientación cuidada al detalle.

La temporada arrancó fuerte con la primera Bresh el 19 de diciembre, seguida por el Brunch Electronik del 2 de enero, donde nombres como 2manydjs, Ryan Elliot o Taty Alzate pusieron banda sonora a una de las veladas más icónicas del invierno. A esto se sumaron sesiones con DJ internacionales como Melanie Ribbe, DJ Oliver o Anthony Godfather, en una de las programaciones más potentes que se recuerdan.

Uno de los momentos más emotivos fue la fiesta benéfica The TriVute, celebrada el 29 de diciembre, cuya recaudación se destinó a apoyar a la empresa de inclusión sociolaboral i&i Serveis de la Fundació Nostra Senyora de Meritxell. Más de tres mil euros fueron recaudados en una noche donde la música y la solidaridad bailaron juntas.

La Nochevieja tuvo doble formato en L’Abarset: un après-ski de 16 h a 22 h y una fiesta especial desde medianoche hasta las 4 de la madrugada. El local colgó el cartel de completo y despidió el año con un ambiente espectacular que ya es tradición entre los amantes de la nieve y la buena música.

En paralelo, el restaurante mantuvo un ritmo alto de reservas, con comensales que valoraron positivamente tanto la propuesta culinaria como la experiencia global del espacio. Cocina de montaña con toques contemporáneos, vinos seleccionados y un servicio impecable, todo a pie de pistas.

Con este éxito rotundo, L’Abarset ya tiene en marcha su agenda para enero, con sesiones firmadas por nombres como Paco Osuna, Joella Jackson o Chris Di Perri, además de la segunda Bresh de la temporada el 23 de enero. El ritmo no para.

Perspectivas prometedoras para un invierno que no ha hecho más que empezar

Las reservas para enero y febrero avanzan a buen ritmo. Con previsiones de nuevas nevadas y el 100% del dominio operativo, Grandvalira Resorts encara el corazón del invierno con optimismo. La experiencia vivida estas navidades ha sido solo el principio.