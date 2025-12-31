Grandvalira celebra el Fin de Año con todas sus pistas abiertas

El invierno ha llegado a lo grande a Andorra. Las recientes nevadas han dejado un paisaje espectacular y unas condiciones de nieve que muchos esquiadores llevaban años esperando. En plena campaña navideña, las estaciones de Grandvalira Resorts —Grandvalira, Pal Arinsal y Ordino Arcalís— encaran el Fin de Año con una propuesta irresistible: todos los dominios abiertos, espesores de hasta 135 cm y más de 250 km esquiables. En resumen, el paraíso blanco está servido para quienes buscan celebrar la entrada del 2026 deslizándose por las montañas.

El mejor momento de la temporada

Grandvalira, la joya de la corona, tiene conectados todos sus sectores y ofrece más de 190 km de pistas, lo que supone casi el 100% de su capacidad esquiable. Con espesores de entre 50 y 80 centímetros, se sitúa como la oferta más completa del sur de Europa. Pero no se queda atrás Pal Arinsal, con 63 km de pistas abiertas y una capa de nieve que alcanza el metro. La estación ha podido abrir la mítica pista negra de la Capa, la más vertical del Principado, que sólo se habilita en condiciones excepcionales como las actuales .

Ordino Arcalís también presume de cifras espectaculares: 100% de pistas operativas y espesores de nieve que llegan hasta los 135 cm. Su terreno, muy apreciado por los amantes del freeride, cuenta con las cuatro zonas de fuera pista abiertas y en condiciones óptimas. Además, los circuitos de esquí de montaña y raquetas de nieve, que suman más de 80 km entre todas las estaciones, están perfectamente señalizados y preparados para explorar los paisajes nevados más mágicos del país .

Bajadas de antorchas y magia en la nieve

El ambiente festivo es otra de las grandes bazas de esta semana. Las tradicionales bajadas de antorchas y lucecitas llenarán las montañas de luz y emoción. Soldeu celebrará su bajada de antorchas el 31 de diciembre a las 18 h, y repetirá con una bajada de lucecitas el 3 de enero pensada para los más pequeños. Pal Arinsal tendrá su propia versión el 4 de enero, también con chocolatada incluida, y el Pas de la Casa cerrará las festividades el 5 de enero con antorchas, cabalgata de Reyes y fuegos artificiales .

Además, cada estación ha preparado actividades que van desde espectáculos de magia en Ordino Arcalís hasta circuitos de trineos y donuts en Pal Arinsal, pasando por tirolinas, toboganes alpinos, mushing y propuestas après-ski en Grandvalira. La pista nocturna Tubs del Pas de la Casa estará abierta hasta las 20 h hasta el 5 de enero, alargando la jornada para los más insaciables.

Nieve, música y estrellas

La experiencia no termina con el último descenso. La gastronomía se mezcla con el espectáculo en las cenas estrelladas del restaurante Pla de la Cot en Pal Arinsal o las Jazz Leon Classic Nights en el Wine & Meat de Soldeu. Algunos restaurantes de alta montaña como el Vodka Bar, el Piolet o el Llac de Pessons invitan a una aventura bajo las estrellas, accesible sólo con retrac, esquí de montaña o raquetas, y con cocina a cargo del chef Nandu Jubany .

Y para los amantes del après-ski, L’Abarset vuelve a ser el epicentro de la fiesta pirenaica. El 31 de diciembre celebrará una gran fiesta de Fin de Año con Anthony Godfather y otros DJ reconocidos, y el 2 de enero recibirá a 2manydjs en una nueva edición del Brunch Electronik. Las tardes en este templo de la música y la nieve se alargan con sesiones cada día que combinan beats, copas y buen ambiente.

Forfait Plus+: esquiar sin pasar por taquilla

En paralelo a la excelente temporada de nieve, el Forfait Plus+ ha vivido también su momento de auge. Cerca de 15.000 esquiadores optaron por esta modalidad la pasada temporada, lo que supone un crecimiento del 11% respecto al año anterior. Se consolida así como la fórmula más práctica y flexible para disfrutar de la nieve andorrana .

Este pase permite acceder directamente a los remontes de Grandvalira, Pal Arinsal y Ordino Arcalís sin pasar por taquillas. Funciona con un sistema de pago por uso vinculado a una tarjeta bancaria y ofrece un descuento automático del 15% a partir del segundo día consecutivo de esquí en la misma estación. Además, incluye un 5% de descuento en diversos servicios y condiciones especiales para familias a partir del tercer forfait.

Su tramitación es sencilla y completamente online, y una vez recogido el soporte físico —válido para futuras temporadas—, todo se gestiona desde la cuenta MyGrandSki. También puede contratarse un seguro por jornada durante el proceso de alta. La apuesta digital se completa con el Mobile Pass, la versión móvil del forfait para los más tecnológicos .

Un Fin de Año para recordar

Con estos ingredientes —nieve en estado óptimo, actividades para todos los gustos y una gestión cada vez más fácil y flexible—, Grandvalira Resorts invita a despedir el 2025 y recibir el 2026 deslizándose por sus pistas. Ya sea trazando líneas en la nieve polvo, compartiendo una chocolatada en familia o bailando bajo las estrellas, este Fin de Año en Andorra promete ser inolvidable.