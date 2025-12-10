Grandvalira calienta motores para la Copa del Mundo

La melodía de seducción de los esquís cortando la nieve volverá a resonar en la pista Àliga de Grandvalira. La Copa del Mundo de esquí alpino regresa a Andorra con dos jornadas de vértigo —descenso y supergigante femenino— programadas para el 28 de febrero y el 1 de marzo de 2026. Y la mejor noticia para los aficionados es que las entradas ya están disponibles.

Por solo 10 euros al día, los fans podrán asegurarse un asiento en las gradas situadas en el sector de El Tarter, un lugar privilegiado para presenciar en directo las bajadas más rápidas del circuito femenino. Una experiencia única no solo por el nivel deportivo, sino también por el ambiente vibrante que promete envolver la zona de meta, con animación incluida para calentar aún más la jornada .

Una experiencia para todos los públicos

La organización ha puesto especial cuidado en que el evento sea accesible para todos. Se han habilitado entradas específicas para personas usuarias de silla de ruedas, que se pueden solicitar de forma gratuita a través del correo acces4all@setap365.com. También se reserva el acceso gratuito para los más pequeños: los niños de hasta 3 años no necesitan entrada, y los de entre 3 y 12 años pueden acceder sin coste, aunque deben reservar plaza .

Esquí con corazón solidario

Más allá del deporte, la cita andorrana vuelve a demostrar su vertiente más comprometida. El 25% de la recaudación de las entradas se destinará a la Asociación de Trasplantados y Donantes de Andorra (ATIDA). Una parte del precio de cada ticket servirá para apoyar campañas de concienciación sobre la importancia de la donación de órganos en el país de los Pirineos .

Las entradas ya están disponibles en la web oficial del evento: events.grandvalira.com. La cuenta atrás ha comenzado. La emoción, la velocidad y el espíritu alpino tienen una cita en Andorra… y tú puedes estar en primera fila.